В Європі шахраї масово продають негативні тести на COVID-19: що відомо

Шахраї в Європі почали продавати підроблені тести на коронавірус. Їх вже виявили у декількох країнах.

Джерело: Європол

Тож поліцейська служба Європейського союзу Європол вважає, що шахраї продовжать продавати фальшиві сертифікати через обмеження на поїздки. Тому радять іншим мандрівникам бути дуже уважними.

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Підроблені сертифікати

► Зокрема, в аеропорту Шарля де Голля в Парижі викрили людей, які продавали пасажирам негативні результати тестів, які виявилися фейковими.

► Також шахраїв затрималиу Великій Британії. Вони продавали такі сертифікати за 100 фунтів стерлінгів (приблизно 113 євро – 24 канал).

► Ще в грудні 2020 аферист в Іспанії продавав фальшиві документи по 40 євро за штуку.

► У Нідерландах для продажу і розповсюдження підроблених сертифікатів зловмисники використовували месенджери. Вартість підробки становить від 50 до 60 євро.

Спеціальні програми шахраїв

У Європолі є інформація, що шахраї використовують високоякісне друкарське обладнання і спеціалізоване програмне забезпечення. Через це відрізнити оригінал від підробки майже неможливо.

Так, країна-учасниць ЄС закликають ділитися будь-якою відповідною інформацією.

Країни ЄС погодили вимоги до сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. В Україні такий сертифікат про вакцинацію не буде обов'язковим, поки є обмежений доступ до вакцин. Однак його зможуть видавати для подорожей, якщо потрібно.