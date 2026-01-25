Білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, – Зеленський
- Володимир Зеленський зазначив, що залежність Білорусі від Росії зросла, створюючи загрозу для Європи.
- Зеленський підкреслив, що навіть собака Лукашенка має більше прав, ніж народ Білорусі.
Володимир Зеленський звернув увагу на зростання залежності Білорусі від Росії впродовж останніх кількох років. Крім того, він заявив, що сьогодні навіть собака Олександра Лукашенка має більше прав, ніж народ країни.
З такою заявою виступив Президент України Володимир Зеленський 25 січня у Вільнюсі.
Що сказав Зеленський про залежність Білорусі від Путіна?
Як нагадав Зеленський, у 2020 році в Білорусі був шанс змінити ситуацію зі свободою їхнього народу. Однак тоді підтримки для білорусів виявилося недостатньо. За його словами, залежність Білорусі від Росії з роками лише зросла.
Відомо, що Росія використовує територію Білорусі для війни проти України. Як розповів Зеленський, звідти росіяни запускають дрони та забезпечують зв'язок для атак.
Ба більше, Москва, за словами президента України, зробила з Білорусі майданчик для шантажу всього світу. Зокрема, розташуванням там "Орешника".
Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі,
– пояснив Зеленський.
Щодо згадки про собаку, то варто зазначити, що Олександр Лукашенко іноді з'являється на офіційних заходах зі своїм шпіцем на прізвисько Умка. У соцмережах це сприймають як спробу створити показну "людяність" на тлі репресивної політики самопроголошеного білоруського лідера.
Чи є якась загроза з Білорусі?
За даними "Схеми", на Мозирському НПЗ у серпні 2025 року встановили російську ППО. Ймовірно, було помічено ЗРК "Тор", а підготовка позиції почалася у січні того ж року.
У Білорусі також днями стартувала "таємна" масштабна перевірка армії. Її тримає під жорстким контролем Лукашенко, без участі міноборони.
Водночас НАТО планує до кінця 2027 року створити роботизовану оборонну зону на кордоні з Росією та Білоруссю.