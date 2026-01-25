Білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, – Зеленський

Володимир Зеленський звернув увагу на зростання залежності Білорусі від Росії впродовж останніх кількох років. Крім того, він заявив, що сьогодні навіть собака Олександра Лукашенка має більше прав, ніж народ країни.

З такою заявою виступив Президент України Володимир Зеленський 25 січня у Вільнюсі.

Що сказав Зеленський про залежність Білорусі від Путіна?

Як нагадав Зеленський, у 2020 році в Білорусі був шанс змінити ситуацію зі свободою їхнього народу. Однак тоді підтримки для білорусів виявилося недостатньо. За його словами, залежність Білорусі від Росії з роками лише зросла.

Відомо, що Росія використовує територію Білорусі для війни проти України. Як розповів Зеленський, звідти росіяни запускають дрони та забезпечують зв'язок для атак.

Ба більше, Москва, за словами президента України, зробила з Білорусі майданчик для шантажу всього світу. Зокрема, розташуванням там "Орешника".

Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі,

– пояснив Зеленський.

Щодо згадки про собаку, то варто зазначити, що Олександр Лукашенко іноді з'являється на офіційних заходах зі своїм шпіцем на прізвисько Умка. У соцмережах це сприймають як спробу створити показну "людяність" на тлі репресивної політики самопроголошеного білоруського лідера.

Чи є якась загроза з Білорусі?