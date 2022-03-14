Євросоюз може повністю заборонити експорт дорогих автомобілів у Росію

Євросоюз у рамках нового пакета санкцій розглядає можливість заборони експорту в Росію автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро.

Видання зазначає, що заборона торкнеться також човнів, літаків, крісельних підйомників і мотоциклів вартістю понад 5 тисяч євро.

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Заборона, що пропонується, застосовуватиметься до моделей кількох європейських автомобільних брендів, включаючи Audi, BMW, Mercedes, Ferrari і Porsche,

– зазначає Bloomberg.

У понеділок, 14 березня, COREPER (Комітет постійних представників ЄС) може погодити четвертий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

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