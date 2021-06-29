Євросоюз та США відреагували на запуск судової реформи в Україні
Джерело:твітер Мааті Маасікаса
В Євросоюзі відреагували на ухвалення закону щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який запускає судову реформу в Україні. Щодо цього висловилися й в американському посольстві.
Там привітали перезапуск цього органу й заявили, що готові призначити своїх експертів до конкурсної комісії. Таку заяву зробив у своєму твітері посол Євросоюзу в Україні Мааті Маасікас.
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Що ще кажуть в ЄС
Ухвалення документу щодо ВККС він назвав рішучим кроком до реформи судової системи. Водночас Маасікас звернув увагу на те, що необхідно реформувати й Вищу раду юстиції, аби судова реформа була справді всеосяжною. Він уточнив, що відповідний законопроєкт наразі ще розробляють.
Реакція США
В американському посольстві також привітали Україну з ухваленням цього документа. Й зазначили, що чекають і на підтримку законопроєкту №5068 про реформування Вищої ради правосуддя. Там наголосили, що цей крок зможе "доповнити сьогоднішнє досягнення".
Важливо, що народні депутати підтримали правку №453 до відповідного законопроєкту. Згідно з нею, вирішальний голос у конкурсній комісії з відбору членів ВККС матимуть саме міжнародні експерти.