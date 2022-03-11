Євросоюз забороняє експорт предметів розкоші до Росії

Європейський Союз заборонить експорт предметів розкоші до Росії. Нові заходи становлять четвертий набір санкцій проти країни-терористки.

Призупинять й імпорт виробів із заліза та сталі, заявив глава Європейської комісії. Новий пакет санкцій скоординований зі Сполученими Штатами та іншими союзниками G7.

Зверніть увагу США заборонять експорт предметів розкоші в Росію: під забороною ювелірка, годинники й алкоголь

Росія – в одному ряду з КНДР та Іраном

Разом з іншими західними союзниками, такими як США, Євросоюз позбавить Росію торгового статусу "найбільшого сприяння".

Це відкриє двері для блоку, який забороняє або вводить каральні мита на російські товари та поставить Росію в один ряд із Північною Кореєю чи Іраном.

Санкції щодо Росії розширили і США. Аналогічно під забороною експорту в Росію – предмети розкоші. Запроваджують заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з країни-агресорки. Водночас під забороною експорту опинилися й товари, які часто купує російська еліта, зокрема:

дорогоцінні годинники;

розкішні транспортні засоби;

брендовий одяг;

високоякісний алкоголь;

ювелірні вироби.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана – новий пакет санкцій ще більше ізолює Росію.

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