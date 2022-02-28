Cанкції почали діяти: ЄС закрив повітряний простір для Росії

Повітряний простір Євросоюзу відтепер офіційно закритий для Росії. Відповідні обмеження почали діяти 28 лютого.

Про це у ніч проти 28 лютого повідомили в офіційному віснику EU Journal. Там публікують закони та інші офіційні акти Євросоюзу.

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Це означає, що повітряний простір ЄС від 28 лютого повністю закритий для російських літаків, зокрема – тих, що належать олігархам. Крім цього, також заборонені й будь-які операції з Центральним банком Росії.

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Європейський Союз прийматиме українських біженців на 3 роки. Для цього не потрібно буде подавати попередній запит на отримання притулку.

Як розповів глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, ЄС вперше в історії надасть Україні летальну зброю та бойові літаки для Збройних сил.

Водночас очільники МЗС держав-членів домовилися заборонити мовлення російських телеканалів із дезінформацією. Мовиться про RT та Sputnik.

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