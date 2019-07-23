00:02
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Євросоюз не даватиме візи мешканцям Криму з паспортом Росії

      480 Читать новость на русском
      Крим – це Україна, – нагадали у ЄС власникам російських паспортів
      Крим – це Україна, – нагадали у ЄС власникам російських паспортів / Вікіпедія

      Мовиться про паспорти РФ, видані мешканцям окупованого півострова після 2014 року. Власники таких паспортів не зможуть отримати шенгенську візу.

      Про це заявив глава представництва ЄС у Москві Маркус Едерер, пише російське інформаційне агентство ТАСС.

      Читайте також: Визнали очевидне: посольство Росії показало карту з українським Кримом – фотодоказ

      Дипломат наголосив, що ЄС "не визнав і не визнає" анексію Криму Росією.

      Тому російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не будуть визнані. Їх не будуть приймати при зверненні за шенгенською візою,
      – наголосив Едерер.

      Утім, існує два способи, якими можуть скористатися мешканці Криму для отримання шенгенської візи жителями Криму.

      Перший: візу можуть надати тим людям, хто має документи, видані російською владою до анексії.

      Другий: багато мешканців Криму мають український паспорт або можуть його отримати. І за цим паспортом оформити шенгенську візу. Україна ж вважала і вважає кримчан своїми громадянами.

      В обох випадках кримчанам слід звертатися за шенгенською візою до консульств країн ЄС, розташованих в Україні, а не у Росії,
      – зазначив дипломат

      Звісно, якщо у кримчан є український біометричний паспорт – вони можуть здійснювати безвізові поїздки до Європи й не перейматися питаннями отримання шенгенської візи. 

      Безвіз
      Безвіз, доступний власникам українського біометричного паспорта / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Шеремета вбили через російсько-грузинську війну і зв'язки з Нємцовим: версії слідства
      23 липня
      10558
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Євросоюз Шенген
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      23 липня , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 346
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      23 липня , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2221
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      23 липня , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      23 липня , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2892
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      23 липня , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13484
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук