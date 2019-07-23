Євросоюз не даватиме візи мешканцям Криму з паспортом Росії

Мовиться про паспорти РФ, видані мешканцям окупованого півострова після 2014 року. Власники таких паспортів не зможуть отримати шенгенську візу.

Про це заявив глава представництва ЄС у Москві Маркус Едерер, пише російське інформаційне агентство ТАСС.

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Дипломат наголосив, що ЄС "не визнав і не визнає" анексію Криму Росією.

Тому російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не будуть визнані. Їх не будуть приймати при зверненні за шенгенською візою,

– наголосив Едерер.

Утім, існує два способи, якими можуть скористатися мешканці Криму для отримання шенгенської візи жителями Криму.

Перший: візу можуть надати тим людям, хто має документи, видані російською владою до анексії.

Другий: багато мешканців Криму мають український паспорт або можуть його отримати. І за цим паспортом оформити шенгенську візу. Україна ж вважала і вважає кримчан своїми громадянами.

В обох випадках кримчанам слід звертатися за шенгенською візою до консульств країн ЄС, розташованих в Україні, а не у Росії,

– зазначив дипломат

Звісно, якщо у кримчан є український біометричний паспорт – вони можуть здійснювати безвізові поїздки до Європи й не перейматися питаннями отримання шенгенської візи.



Безвіз, доступний власникам українського біометричного паспорта / Інфографіка 24 каналу