У Росії кривавий горор: чоловік підірвався біля силовиків, чеченці атакували військову частину

У Росії чоловіки спрощують роботу українським воїнам і самоліквідовуються. У трьох різних містах Росії сталися моторошні інциденти та мали трагічний кінець.

Один з моторошних інцидентів стався у російському Єйську. Як передають російські ЗМІ, там чоловік підірвав себе, коли його зупинили патрульні, пише 24 Канал.

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У Єйську чоловік здійснив самопідрив

Жителя Єйська зупинив наряд ДПС. Після цього чоловік одразу ж почав погрожувати, що підірве себе. Водій кілька годин просидів у своїй "Ниві", а потім здійснив самопідрив. У результаті постраждав тільки він сам.

За деякими даними, водій вимагав привезти матір, його вимогу задовольнили. Жінка просила сина здатися поліції, але він відмовився. Коли силовики вже зібралися брати машину штурмом, чоловік влаштував самопідрив.

Чоловік здійснив самопідрив у Єйську: відео (18+)

У Новоросійську чеченці атакували військову частину

У Новоросійську двоє чоловіків проникли на територію військової частини. Як пишуть російські ЗМІ, одного було вбито, а другого – затримано.

Чоловіків помітив вартовий, який перебував на посту. Ті пролізли через дірку в паркані і прямували в його бік. Після попереджувальних пострілів у повітря чоловіки не зупинилися – один із них ішов прямо на вартового.

Військовослужбовець вирішив стріляти на ураження. У результаті уродженець Чечні 25-річний Адолі А. дістав поранення в груди і помер. Другий – Муса Б. – затриманий.

Що чоловіки робили на території військової частини – невідомо. За попередньою інформацією, вони не були озброєні.

У Єкатеринбурзі хотіли підпалити військкомат

Двоє чоловіків намагалися підпалити будівлю військкомату в Єкатеринбурзі. Близько першої години ночі чоловіки прийшли до військкомату Кіровського і Жовтневого району.

При собі у них була каністра з 5 літрами бензину. Коли чоловіки підходили до будівлі, їх помітив співробітник поліції, який охороняв військкомат.

Відразу після цього на місце прибули співробітники спецслужб, які затримали чоловіків. Їх доправили до ФСБ і там вони розповіли, що за підпал військкомату їм нібито було обіцяно нагороду в розмірі 40 тисяч рублів.