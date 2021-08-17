"Їдьте в Росію": Разумков не погодився з порадою Зеленського проросійським жителям Донбасу

Дмитро Разумков не погодився зі словами президента Володимира Зеленського щодо того, щоб жителі Донбасу, які відчувають себе росіянами, їхали в Росію. Глава Верховної Ради вважає, що Україна має працювати над поверненням людей.

А ще над тим, щоб вони відчували себе українцями. Про це Дмитро Разумков сказав на брифінгу в Полтавській області.

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Це завдання влади, – Разумков про повернення жителів окупованого Донбасу

На думку глави Верховної Ради, варто зробити так, щоб жителі Донбасу, Криму і всієї України відчували себе українцями "і точно нікуди не хотіли їхати".

Це завдання всієї влади... Нам навпаки потрібно повернути тих, хто не від хорошої долі поїхали до Європи... в Росію – такі моменти були,

– запевнив Разумков.

Пригадав, що у 2019 році на виборах влада говорила про те, що варто повертати своїх та створювати для цього умови.

"Це правда, що велика кількість жителів Донбасу виїжджала на територію вільної України, але на той момент влада не змогла забезпечити умови для нормального існування людей", – сказав спікер Ради.

Він вважає, що на території вільної України закріпились ті люди, які мали хоча б якісь заощадження. Тому Дмитро Разумков підсумував: "Ми повинні працювати над тим, щоб люди поверталися".

Що сказав Володимир Зеленський