"Їх попереджали": "слуги" відреагували на можливе анулювання ліцензії каналу "НАШ"

У партії "Слуга Народу" заявили, що будь-який український телеканал може потрапити під санкції за порушення журналістських стандартів. Телеканал "НАШ" уже 14 разів притягували до відповідальності за розпалювання ненависті та ворожнечі, тому іншого виходу, крім анулювання ліцензії, немає.

Національна рада з питань радіомовлення і телебачення діяла в межах своїх повноважень. Про це розповіла голова фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

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Телеканал "Наш" попереджали

За словами Євгенії Кравчук, що Нацрада надсилала попередження телеканалу "НАШ", прохання і наклала штрафи, коли два попередні методи. Однак і це не допомогло. Такі дії телеканалу не залишили вибору, окрім як звернутися до суду.

Нацрада діє у межах своїх повноважень, а остаточне рішення щодо ліцензії каналу винесе суд. Якщо юристи телеканалу вважатимуть, що порушень законодавства про телебачення та радіомовлення не було, вони матимуть змогу це оскаржити в суді у змагальному процесі,

– пояснила Кравчук.

Канал часто порушував журналістські стандарти. У 2020 році вони в ефірі дозволили виступити одному з ватажків проросійських бойовиків та проводили голосування про те, чи варто Володимиру Путіну присуджувати Нобелівську премію миру. Також на День Незалежності минулого рокутелеканал випустив неоднозначний ролик із заголовком "НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ. НАШ ПОКАЖЕ".

У партії є й інші позиції

Депутат від "Слуги Народу" Єгор Чернєв заявив, що не розуміє, чому Нацрада ухвалила рішення про позов до суду тільки зараз. На думку політика це треба було зробити набагато раніше, адже каналу є антиукраїнською.

З ефірів каналу “НАШ” від початку було зрозуміло, що редакційна політика є антиукраїнською. Запрошують гостей, які виправдовують російську агресію. Фактично це робота “п’ятої колони” на країну-агресора. Це простежувалось і у висловлюваннях ведучих, які не зупиняли мову ворожнечі, а розпалювали, підтримували її,

– заявив політик.

Позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ": головне

4 травня 2021 року в ефірі програми "Марафон" запрошеним гостем став ексочільник комуністів Петро Симоненко. Він негативно відгукувався про ПЦУ, називаючи їх "розкольниками". Також він озвучував тези про "громадянську війну" на Донбасі.

Ведучі програми жодним чином не перешкоджали висловлюванням Симоненка.

Національна рада з питань радіомовлення і телебачення просила редакцію каналу видалити цей момент з ефіру. Однак у повторі випуск програми вийшов у повному вигляді.

19 серпня 2021 року Нацрада ухвалила рішення звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію телеканалу.

Власником телеканалу "НАШ" є проросійський політик Євгеній Мураєв, який відомий своїми негативними висловлюваннями в сторону українців, влади та проти України як держави.