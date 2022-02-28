Їх треба знищувати негайно: як виглядають передавачі окупанта - фото

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки показав, як виглядають ворожі передавачі. Їх встановлюють для того, щоб на них орієнтувалися ракетні удари та диверсійні групи.

У Центрі розповіли, що треба робити, якщо побачили підозрілі прилади поблизу. Також у відомстві показали, як точно виглядають передавачі російських окупантів.

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За даними Центру, по таким датчикам калібруються та орієнтуються ворожі сили. Передавачі потрібно негайно знищувати.

Як виглядають передавачі російських окупантів / Фоото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Як виглядають передавачі російських окупантів / Фоото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Як виглядають передавачі російських окупантів / Фоото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Повний текст повідомлення:

УВАГА

При виявленні - негайне знищення. Це передатчики!

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По ним наводяться ракетні удари та орієнтуються диверсійні групи.



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