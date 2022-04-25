Їх видала окупантська зовнішність: росіян на українській землі стало ще менше

Збройні Сили України регулярно знищують окупантів. Вони показали документи чергових російських вояк, які точно пошкодували, що пішли воювати.

Своїми успіхами похвалилися бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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Окупантів видає їхня зовнішність

Українські захисники жартують, що російських загарбників можна визначити за зовнішністю.

"Українське сафарі 2.0" триває. Цього разу молодиків видала їх окупантська (свинособача) зовнішність. Загрозу вони вже не становлять, – пишуть військові.

Документи окупантів / Фото Стратком ЗСУ

Додамо, ЗСУ вже знищили аж 21 900 окупантів та майже 900 танків.

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