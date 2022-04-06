"Їх жорстоко розстріляли": мер Бучі розповів епізоди, які трапились у нього на очах

Місто Буча на днях звільнили від російських окупантів. Його очільник розповів, що на власні очі бачив, як найманці вбивають мирне населення міста.

Про це він розповів у програмі "Світ сьогодні ввечері". Анатолій Федчук зазначив, що став свідком кількох епізодів, коли російські найманці розстрілювали цивільних у місті.

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Окупанти застрелили кількасот мешканців Бучі

Мер міста підкреслив, що під час окупації міста застрелили близько 320 мешканців Бучі. Також він зазначив, що особисто бачив кілька епізодів, коли найманці знищують мирне населення.

Я бачив кілька епізодів. Три цивільні автомобілі намагалися евакуюватися у бік Києва, і їх жорстоко розстріляли. Була вагітна жінка, чоловік якої кричав, просячи не стріляти в неї, але її просто по-звірячому розстріляли,

– зазначив він.

Очільник Бучі додав, що російські найманці полювали на місцевих політиків під час окупації.

Також він закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова приїхати до Бучі, щоб побачити тіла загиблих людей. Мер міста запропонував йому "подивитися в очі їхнім сім'ям, матерям, чоловікам, дітям, які залишилися сиротами". Зауважимо, що Сергій Лавров усіляко відкидає звинувачення у воєнних злочинах Росії.

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