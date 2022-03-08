Армія російських окупантів б'ється в агонії. Десятки тисяч убитих та поранених, шалені втрати техніки та провал на всіх напрямках – усе це змушує їх шукати бодай якийсь вихід, щоб врятувати своє життя.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович впевнений, що армія окупанта вже б'ється в агонії. Так, битви продовжаться, але не існує сценарію, за якого б вони досягли успіху.

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"Їх знищить наша земля"

На думку Арестовича, окупанти не розуміють, яку землю хотіли захопити, а незабаром їм доведеться усвідомити свою помилку.

Їх наріже, затягне та розчинить сама наша земля. Партизани та добровольці, спецназ та піхота, авіація та десант, артилерія та ракетні війська. Їх закрутили вихорами, замарили, заблукали і з'їдають наші степи та буєраки, наші Мавки та Солохи, наші мольфари та вовкулаки, наші Пацюки та характерники, круки та примари, – написав Арестович.

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