На Херсонщині через ворожий обстріл постраждали 9-річні близнюки: у якому стані діти

У Херсонській області під час атаки окупантів постраждало двоє дітей. Дев'ятирічні малюки їхали в машині з батьками.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що діти постраждали на дорозі між Дар'ївкою та Федорівкою. На жаль, окупанти тільки за минулу добу 112 разів обстріляли Херсонську область.

Дивіться також Втратити дім вдруге: на Херсонщині росіяни влучили у модульне містечко

Що відомо про атаку окупантів

Через російський обстріл постраждали двоє дітей. 9-річні близнюки разом з батьками їхали в машині між Дар'ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь,

– заявив Прокудін.

За словами посадовця, діти зазнали травм:

в одного – травма стопи,

в іншого – м'яких тканин передньої черевної стінки.

Глава Херсонської ОВА заявив, що дітей доправили до лікарні. Медики стабілізували їхній стан та проводять дообстеження.

Окрім того, у Херсонському районі травмований 58-річний чоловік. Він зазнав осколкового поранення грудної клітки. Його стан легкий.

Росія поранила вже понад 1000 дітей

З 24 лютого 2022 року по 6 січня 2024 року Росія поранила 1 182 дитини на території України. На жаль, вороги вбили щонайменше 115 українських дітей.

Кремль депортував або примусово вивіз в Росію вже 19 тисяч 546 дітей, з них повернути вдалось тільки 387. Окрім того, зникли безвісти 2 266 дітей, знайшли – 22 164 дитини.

На жаль, ще щонайменше 13 українських дітей постраждали від сексуального насильства окупантів.

Окупанти у протягом минулої доби, 5 січня, 112 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, дронів та авіації, з них – 1 ракетний. Тільки по Херсону вороги випустили 39 снарядів. Тоді 1 людина загинула, ще 5 – зазнали поранень.