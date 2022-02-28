Їхали на танках та БТРах: поліція та тероборона на Сумщині за добу затримала 9 окупантів
28 лютого 2022 , 01:10Читать новость на русском
Джерело:Поліція Сумської області
Лище за неділю, 27 лютого, працівники Сумського районного управління поліції спільно зі співробітниками територіальної оборони затримали 9 ворожих окупантів.
Усі затримані перебувають на строковій службі у збройних силах Російської Федерації.
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Ворожі військовослужбовці рухалися на танках та БТРах.
Зі слів затриманих, вони приїхали "на навчання" та не мали наміру воювати з українським народом.