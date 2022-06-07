Їхали у відрядження на полігон: окупант поскаржився на нестерпне перебування в Україні

Війна в Україні виявилася для російських окупантів не такою легкою, як здавалося на перший погляд. Ворожі військові мріють поїхати додому і більше ніколи не повертатися, адже українські захисники завдають їм шалених втрат.

Розмову одного із загарбників перехопили в Головному управлінні розвідки МО України. У ній окупант з Калінінграда скаржиться, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій.

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Росіянам не дають відпустки, бо бояться, що вони не захочуть повертатися в Україну

Він розповів своїй співрозмовниці, що "після усієї цієї фігні" планує написати рапорт та розірвати контракт, аби більше не воювати в Україні. Він зауважив, що наразі у його підрозділу є 2 варіант – або їх частково змінюватимуть, або залишать ще на 3 місяці або й більше.

Я розумію, що воєнний стан, але вся ця стрільба, польоти-міномети, всі ці фігні, самому страшно,

– говорить окупант.

Цікаво, що його подруга, ймовірно, не зовсім розуміє, що саме відбувається зараз в Україні, адже у відповідь вона поцікавилася, чому саме чоловікові тут не подобається. "Не спиш чи що? Чи тебе психологічно давить?", – запитала вона.

Жінка зауважила, що назавжди військових, мабуть, не змінюватимуть, але було б добре, якби їм дали 10 – 15 днів відпустки, щоб "прийти в себе". Але окупант заперечив. За його словами, відпусток російським військовим більше не дають, бо розуміють – більшість повертатися не захоче.

"Ми більше сюди не поїдемо, бо наше командування, уже не хоче сюди їздити. І командир сказав, що більше калінінградські війська сюди їздити не будуть", – розповів росіянин.

До того ж у їхньому регіоні укріплюють кордони з Польщею – ймовірно, бояться нападу.

Як окупант потрапив до України

Загарбник пригадав, як саме він потрапив до України. За його словами, вони не знали, що їдуть саме сюди.

Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Просто сказали, що ви їдете у відрядження в поля "на Чехова" (полігон у Підмосков'ї, – 24 канал). Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоб загрузитися. Загрузилися, я був нажаханий, ніфіга не розумів, що відбувається. І в літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну,

– розповів російський окупант.

Також йому сказали, що якщо до них приїде 79-й полк, скоріш за все, вони разом підуть у наступ у бік Харкова. Однак більшість військових відмовляються і навіть намагаються самовільно перейти через кордон у Росію. Вони детально продумують плани втечі.

"Зараз 10 людей та "Урал" готується, вони вже намагаються, типу напоготові. У випадку якоїсь хр*ні одразу ж в "Уралі" вискочити та їхати в бік Бєлгорода, там вже й каністру солярки набрали, поставили в кузов, підготували", – поділився планом він.

Росіянин зауважив, що вже поговорив з цими людьми і домовився, щоб вони прихопили і його. За його словами, це вважається диверсією. Однак, його товариш по службі вже тікав з України на відібраному у місцевих легковому авто. Він перетнув кордон, здав зброю та амуніцію і поїхав додому. Однак кримінальну справу на нього завести чомусь не можуть.

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