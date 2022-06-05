Їхати "трасою життя" – 99%, що обстріляють, – ОВА про складнощі доставки у Лисичанськ продуктів

Ситуація у Луганській області залишається складною. Зокрема, йдеться про Лисичанськ, де досі залишаються тисячі людей. Більше про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай пояснив, що гуманітарна ситуація у Лисичанську залишається непростою. Вони щодня возять до міста спеціальні гуманітарні набори на вантажівках. Він наголосив, що ця робота триває безупинно.

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Сергій Гайдай про ситуацію у Лисичанську

За словами очільника Луганської ОВА, проте на одній автівці реально доставити приблизно 900 наборів. Це набір на одну людину, якого вистачає до тижня. Гайдай додав, що наразі до Лисичанська їздить дві автівки, оскільки одну з машин вдалося нещодавно відремонтувати. Тож кількість доставлених наборів зросла до 1500 тисячі.

Він наголосив, що у місті досі перебуває 15 тисяч осіб, а вони спроможні доставити у 10 разів менше наборів. Крім того, у населеному пункті немає води. Наразі лише працівники ДСНС й комунального підприємства здатні проїхатись і наповнити баки, які ми поставили. Ще до 5 тисяч осіб залишається в сусідніх селах.

Гайдай хотів би, щоб їхні машини могли робити по два заходи. Таким чином, у них виходило б провозити по 3 або 4 тисячі гуманітарних наборів. Проте, на жаль, цей план не виходить втілити в життя. Річ у тому, що траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється. Тож вони вимушені обирати об'їзні шляхи, які в рази гірші та забирають більше часу.

Ми її (траса Лисичанськ – Бахмут, 24 канал) не використовуємо, бо це на 99% означає потрапити під обстріл, втратити людей, вантажі й машини,

– розповів Гайдай.

Глава Луганської ОВА додав, що наразі вони стараються зробити усе, аби зберегти автівки. Адже на сьогодні вантажівка – на вагу золота.

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