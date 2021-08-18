Їхав п'яний: на Миколаївщині водій влаштував смертельну ДТП, покинув людей і втік

На Миколаївщині 22-річний водій Mercedes допустив зіткнення із деревом. Внаслідок аварії загинув пасажир, а ще двоє отримали поранення.

Водій з місця аварії втік, та поліція знайшла його. Трагедія трапилась 17 серпня орієнтовно о 19 годині на дорозі біля села Любомирівка Березнегуватської ОТГ Баштанського району, що на Миколаївщині.

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П'яний 22-річний водій втік з місця смертельної аварії

У поліції розповіли, що водій Mercedes виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із деревом.

У результаті аварії 31-річний пасажир загинув, ще двоє – отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими були доставлені до лікарні,

– розповіли у поліції.

22-річний водій втік з місяця події. Слідчі затримали неподалік місця аварії.

Водій Mercedes був п'яний

Під час медичного освідування у крові у чоловіка в крові виявили 1,15 проміле алкоголю.

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

22-річного водія Mercedes слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України,

– розповіли в поліції.

Якщо провину чоловіка за санкцією цієї статті доведуть, то йому загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років чи без такого.

Наразі правоохоронці розслідують обставини та причини аварії.

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