Їхав п'яний: на Миколаївщині водій влаштував смертельну ДТП, покинув людей і втік
Джерело:Нацполіція України
На Миколаївщині 22-річний водій Mercedes допустив зіткнення із деревом. Внаслідок аварії загинув пасажир, а ще двоє отримали поранення.
Водій з місця аварії втік, та поліція знайшла його. Трагедія трапилась 17 серпня орієнтовно о 19 годині на дорозі біля села Любомирівка Березнегуватської ОТГ Баштанського району, що на Миколаївщині.
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П'яний 22-річний водій втік з місця смертельної аварії
У поліції розповіли, що водій Mercedes виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із деревом.
У результаті аварії 31-річний пасажир загинув, ще двоє – отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими були доставлені до лікарні,
– розповіли у поліції.
22-річний водій втік з місяця події. Слідчі затримали неподалік місця аварії.
Водій Mercedes був п'яний
Під час медичного освідування у крові у чоловіка в крові виявили 1,15 проміле алкоголю.
Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
22-річного водія Mercedes слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України,
– розповіли в поліції.
Якщо провину чоловіка за санкцією цієї статті доведуть, то йому загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років чи без такого.
Наразі правоохоронці розслідують обставини та причини аварії.
Останні аварії з трагічними наслідками
- 18 серпня у Дніпрі на Полтавському шосе тарпилась аварія. Там зіткнулись 4 фури: Scania, Mercedes та дві вантажівки DAF. Внаслідок цього 28-річний водій Mercedes помер на місці, його пасажир травмувався як і два водії інших вантажівок. Їх відвезли до лікарні.
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