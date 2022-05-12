Їхня героїчна смерть або полон – крах всій Україні, – наречена одного з командирів у Маріуполі

78 день війни. Наші бійці мужньо продовжують тримати оборону "Азовсталі", попри постійні атаки ворога. Рідні захисників закликають світ сприяти їх евакуації з заводу, з пекла війни. 24 канал публікує ексклюзивне звернення нареченої Данілова Дмитра, командира 1 роти 1 батальйону бійців полку Маріуполя. Далі – пряма мова Ганни Науменко.

Ми зустрічаємось з 2014 року, пропозицію він зробив мені в 2018-му. А цього року, в 2022-му, ми маємо одружитися.

Важливо Ми ніколи не зможемо пробачити бездіяльність і байдужість світу, – дружина бійця "Азовсталі"

Я звикла чекати, але зараз кожен день очікування нестерпний.

Коли Росія напала на нас в 2014 році, ці хлопці залишили звичне життя, навчання, спорт і пішли обороняти країну, наш спокій. Вони не могли залишитись осторонь, а мали продовжити боротьбу сторіч. Вже тоді вони розуміли все те, на що лише зараз у більшості відкрились очі.

Вони пішли добровольцями і за 8 років перетворились на найпотужніший полк Національної гвардії – сильні, розумні, свідомі, добрі... Маріуполь за цей час став квітучим і прогресивним, але, на жаль, не досить захищеним.

Зараз УСІ військові підрозділи Маріуполя об'єднані на "Азовсталі", серед військових є жінки та близько 600 поранених.



Захисник Данілов Дмитро / Фото надане редакції

Місто в облозі з початку березня, на "Азовсталі" усі наші військові з середини квітня, тому весь світ повинен розуміти, яка там ситуація з продуктами, водою, ліками. Уцілілих бомбосховищ все менше, а ворог постійно штурмує завод і ВЖЕ на його території.

Вона постійно обстрілюється росіянами (та обстрілювалась незважаючи на наявність там цивільних) з корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків. На "Азовсталі":

щодня помирають люди,

українські військові готові здатись третій стороні та перебувати в цій країні до завершення війни.

Ми просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на Путіна та сприяти організації зеленого коридору для ВСІХ на "Азовсталі": цивільних, військових, поранених, вбитих.



Ганна Науменко з нареченим Дмитром Даніловим / Фото надане редакції

Зараз вже упущені усі можливості деблокад, потрібен лише загальний тиск на суспільство та колосальна дипломатична робота нашої влади.

Дехто пропонує нашим сталевим воїнам героїчну смерть або полон, але МИ, родичі та жінки, попереджаємо, що такий розвиток подій – це крах всій Україні. Держава повинна боротись до останнього за кожного нашого воїна на "Азовсталі" – живого, пораненого чи мертвого.

Український захисник Дмитро Данілов / Фото надані редакції