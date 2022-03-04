Їм не буде де сховатися, – глава МЗС Британії про санкції проти путінських посіпак

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявив, що путінським посіпакам скоро вже не буде де сховатись. Міністерка розповіла, що для цього вони вводять надзвичайне законодавство.

Відповідну інформацію британська міністерка написала у твітері 4 березня. Це трапилось на 9 день війни, яку Росія почала проти України.

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Посіпакам Путіна не буде де сховатись від санкцій

Ми показали Путіну, що його вторгнення має наслідки. На додаток до одного з найбільших у світі пакетів санкцій проти Росії, ми посилюємо тиск, вводячи надзвичайне законодавство, щоб швидше і сильніше впливати на тих, хто сприяє Путіну,

– написала міністерка.

Ліз Трасс запевнила: "Їм не буде де сховатися".



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