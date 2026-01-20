Їм потрібні не лише території: експерти розібрали, що задумали росіяни на Запоріжжі

Ситуація на Запорізькому напрямку знову загострилася: російські війська посилили атаки та намагаються просуватися ближче до українських міст і сіл. Найзапекліші бої тривають у районі Гуляйполя та на підступах до Запоріжжя, де часті обстріли створюють загрозу і для військових, і для мирних жителів.

Чому ворог так ухопився за напрям Запоріжжя, які плани будує щодо цивільного населення і наскільки зросли загрози для ключових населених пунктів ексклюзивно для 24 Каналу оцінили військовослужбовці та військові оглядачі.

Що змінилось в боях у Запоріжжі?

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук підкреслив, що Запорізька область залишається однією з найгарячіших ділянок фронту, де противник веде активні наступальні дії одразу на кількох напрямках.

Росіяни намагаються створити відчуття постійного тиску, комбінуючи наземні атаки, авіаційні удари та інформаційне нагнітання.

Ситуація на сьогодні не має ознак стабілізації, але Сили оборони, наскільки це можливо, стримують ворога,

– наголосив Братчук.

Говорячи про Гуляйполе, Братчук визнає, що ситуація там справді погіршується, але водночас чітко наголошує – росіяни не контролюють місто повністю.

Ворог діє тактикою просочування, закріплюється в окремих будівлях і підвалах, активно застосовує авіацію, руйнуючи інфраструктуру, щоб ускладнити оборону. У місті багато "сірих зон", тривають постійні стрілецькі бої, а окупанти намагаються накопичувати резерви для подальшого просування.

У Степногірську обстановка залишається напруженою. Братчук зазначає, що ворог намагається інфільтруватися невеликими штурмовими групами, однак вони максимально знищуються українськими військовими, через що росіяни уникають лобових атак.

Паралельно окупанти намагаються розтягнути свої сили в районі Приморська, діють по флангах та активно використовують безпілотники. Для них критично важливо прорватися до Степногірська через його вигідні висоти, які дозволили б розмістити артилерію, посилити роботу БпЛА та створити пряму вогневу загрозу для околиць Запоріжжя.

Водночас ворог підсилює удари по обласному центру і намагається тиснути на нього з двох сторін. Проте щодо великого наступу на Запоріжжя, росіяни не мають на нього спроможностей через величезні втрати. Хоч інформаційно зараз вони нагнітатимуть ситуацію,

– пояснив він.

Попри це, українські підрозділи дуже активно діють на Степногірському напрямку, завдаючи потужних ударів по ворогу на півдні, що дозволяє стримувати його просування та змушує рухатися значно повільніше, ніж планували окупанти.

Чому саме Степногірськ?

Окрему увагу військовий оглядач Денис Попович звертає на район Степногірська та території вздовж колишнього Каховського водосховища, яке фактично перестало існувати після підриву дамби.

Саме там, за його оцінкою, зараз розгортається один із ключових епізодів боротьби за південь Запорізької області. Бої тривають безпосередньо довкола Степногірська, а так звана "сіра зона" вже просунулась за межі населеного пункту.

Російські підрозділи намагаються рухатися вище в напрямку річки Конка, намацуючи вигідні позиції.

Степногірськ має стратегічне значення через особливості рельєфу. Це пагорбиста місцевість із панівними висотами, які дають суттєву перевагу тому, хто їх контролює.

Коли летить КАБ чи ракета, то є сигнал повітряної тривоги, можна сховатися. Якщо у Степногірську ворог розмістить гармати, ствольну артилерію, то для Запоріжжя це дуже серйозна небезпека, бо про артобстріл немає попереджень, буде відкритий вогонь,

– наголосив Попович.

Саме тому, на думку Поповича, бої за Степногірськ мають критично важливе значення для безпеки всього регіону.

Яка ситуація в Гуляйполі?

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначає, що Гуляйпільський напрямок для російської армії залишається одним із пріоритетних у Запорізькій області.

За його словами, ворог не просто веде бойові дії на підступах до міста, а намагається закріпитися безпосередньо в Гуляйполі та постійно підтягувати туди резерви.

Через це навантаження на українських військових є надзвичайно високим, а бойова робота – вкрай складною.

Триває складна бойова робота в місті. Виявляти точки росіян важко, вони ховаються. Окупанти з'являються лише у вигідні для них моменти, зокрема, коли підтягують резерви,

– пояснив він.

Для ефективної протидії важливо не лише знищувати штурмові групи окупантів, а й системно бити по їхній логістиці, якою вони забезпечують наступ.

Говорячи про тактику росіян у самому місті, Маломуж звертає увагу на їхні спроби просочуватися у підвали, укриття та окремі будівлі в центральних районах Гуляйполя.

Виявляти такі точки складно, адже противник діє приховано й активізується лише тоді, коли має вигідні умови або підкріплення. Через це українським силам доводиться залучати значні ресурси для зачистки території та контрударів.

За оцінкою генерала, нині ЗСУ на цьому напрямку зосереджені не лише на знищенні ворожих груп, а й на ударах по ключових логістичних об'єктах – мостах, залізничних ділянках і маршрутах постачання, якими росіяни перекидають особовий склад, артилерію, ракетні системи та боєприпаси.

Загальна обстановка біля Гуляйполя залишається дуже важкою. Якщо ворог закріпиться на вигідних позиціях у місті та навколишніх висотах, це створить для нього сприятливі умови для подальшого наступу. Саме тому українській армії необхідно діяти максимально ефективно, випереджати дії противника та не допустити, щоб росіяни отримали тактичну перевагу на цьому напрямку.

