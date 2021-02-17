Ймовірна дочка Путіна поговорила з автором розслідування про неї: що сказала дівчина

Єлизавета Кривоногих, яку вважають ймовірною дочкою президента Росії Володимира Путіна, поговорила з журналістом Андрієм Захаровим, який працював над розслідуванням щодо дівчини. Вона говорила саме про ймовірні родинні зв'язки з Путіним.

У виданні зазначили, що ймовірна дочка Путіна сама дозволила журналісту приєднатися до розмови. Як тільки Захаров приєднався – одразу ж запитав чи правда, що вона дочка Володимира Путіна.

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Що відповіла Розова

Дівчина промовчала. Водночас її одразу ж захистили подруги. Вони хором відповіли, що домовилися на це найголовніше питання не відповідати.

Пізніше Розова додала, що ніяк не причетна до політики. Натомість додала, що робить те, що їй до вподоби.

Думали, що я видалю свій акаунт? Так чорта з два вам. Я живу своїм життям, я займаюся модою. Це не те, що моє центральне захоплення. Мені подобається,

– сказала дівчина.

Вона запевнила, що не збирається через розслідування припиняти все, що робила раніше.

"Я люблю візуал і буду любити завжди, буду продовжувати це робити", – підсумувала Розова.

Що відомо про розслідування