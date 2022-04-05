Ймовірність великого конфлікту між державами зростає, – начальник Генштабу США

Ситуація у світі стає все більш нестабільною. Ймовірність значних міжнародних конфліктів між великими державами зростає, а не зменшується.

Таку заяву зробив Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США й військовий радник Байдена. Він висловився й про загрози для Європи та світу з боку Росії.

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Штати повинні готуватися до різних сценаріїв

Міллі підкреслив, що США зараз перебувають у "дуже критичній й історичній геостратегічній точці перелому". Адже зростає загроза серйозних міжнародних конфліктів. З огляду на це, Вашингтону слід проводити чітку стратегію підтримки миру за допомогою недвозначної сили щодо КНР та Росії.

За словами американського воєначальника, важливо одночасно підтримувати готовність до загроз й модернізуватися. "Якщо ми цього не зробимо, то ризикуємо безпекою майбутніх поколінь", – пояснив він.

Як додав Міллі, американська армія має й надалі залишатися найбоєздатнішою силою у світі. "Ми, військові США, завжди будемо готові стримувати наших ворогів. А якщо стримування не вдається, то боротися і перемагати", – запевнив очільник Генштабу США.

Що Міллі казав про Україну

Крім цього, генерал заявив, що російське вторгнення в Україну є найбільшою загрозою миру та безпеці Європи та, можливо, світу за 42 роки його військової служби у США.