Ймовірно балістичні: КНДР могла випустити ракети в бік Японського моря

Японія поскаржилася на запуск балістичних ракет у бік Японського моря зі сторони КНДР. Сталося це вдень 15 вересня (за місцевим часом). Наразі органи розвідки Південної Кореї та США збирають дані щодо інциденту.

Перший снаряд впав в Японське море о 12:38 (за місцевим часом). Цю інформацію підтвердили в управлінні безпеки на морі Японії.

Важливо КНДР випробувала новий тип крилатих ракет великої дальності

Наразі невідомо. з якого саме населеного пункту випустили ракети та яка дальність їх польоту.

Наші військові підтримують позицію повної готовності у тісній співпраці із США,

– заявили в комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Куди поцілили ракети

Попередньо, одна з ракет впала за межами виключної економічної зони країни. Доля другої ракети невідома.

Відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, Північній Кореї заборонено здійснювати будь-яку діяльність щодо балістичних ракет.

У японському міноборони заявили, що недавні неодноразові запуски балістичних ракет Північною Кореєю є серйозною проблемою для всієї міжнародної спільноти, враховуючи Японію.

Ми продовжимо збирати, аналізувати інформацію й відстежувати попередження, щоб захистити життя і майно людей,

– запевнили у відомстві.

Японія також поскаржилася, що за останні тижні Пхеньян посилив військову напругу. Минулого місяця у КНДР попередили про "велику кризу безпеки" на знак протесту проти спільних літніх військових навчань між Південною Кореєю та США.