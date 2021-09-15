Ймовірно балістичні: КНДР могла випустити ракети в бік Японського моря
Джерело:Yonhap
Японія поскаржилася на запуск балістичних ракет у бік Японського моря зі сторони КНДР. Сталося це вдень 15 вересня (за місцевим часом). Наразі органи розвідки Південної Кореї та США збирають дані щодо інциденту.
Перший снаряд впав в Японське море о 12:38 (за місцевим часом). Цю інформацію підтвердили в управлінні безпеки на морі Японії.
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Наразі невідомо. з якого саме населеного пункту випустили ракети та яка дальність їх польоту.
Наші військові підтримують позицію повної готовності у тісній співпраці із США,
– заявили в комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Куди поцілили ракети
Попередньо, одна з ракет впала за межами виключної економічної зони країни. Доля другої ракети невідома.Зверніть увагу! Відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, Північній Кореї заборонено здійснювати будь-яку діяльність щодо балістичних ракет.
У японському міноборони заявили, що недавні неодноразові запуски балістичних ракет Північною Кореєю є серйозною проблемою для всієї міжнародної спільноти, враховуючи Японію.
Ми продовжимо збирати, аналізувати інформацію й відстежувати попередження, щоб захистити життя і майно людей,
– запевнили у відомстві.
Японія також поскаржилася, що за останні тижні Пхеньян посилив військову напругу. Минулого місяця у КНДР попередили про "велику кризу безпеки" на знак протесту проти спільних літніх військових навчань між Південною Кореєю та США.