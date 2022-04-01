Його мета – деморалізувати українців, – Саакашвілі про слова Лаврова щодо переговорів

Україна та Росі проводять перемовини щодо війни. Російська сторона намагається усіма силами використати це з користю для себе.

Після початку військового вторгнення до України, Росія висувала українцям ультимативні вимоги на переговорах. Однак успіхи української армії, у тому числі під Києвом, змусили окупантів дещо принишкнути зі своїми "побажаннями".

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Відтак провали у військових діях змушують росіян вдаватися до хитрощів на дипломатичному фронті. У тому числі й щодо заяв за підсумками кожного з раундів переговорів. Російська сторона намагається навіть тоді вдаватися до власного трактування того, про що намагалися домовитися сторони.

Особливо старається в такому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликає не довіряти словам російського дипломата.

"Коли Лавров каже, що є прогрес у переговорах – це дуже насторожує. Реально його мета – деморалізувати українців. Росіянам довіряти ні в чому не можна. Вірити можна лише силі народу, ЗСУ та головнокомандувачу. Треба більше зброї та більше контролю території, і тоді реально можна вести переговори", – наголосив Саакашвілі.

Західні політики теж не надто довіряють російській стороні під час переговорів. На думку деяких американських чиновників, росіяни використовують ці переговори як "димову завісу" для затягування часу, щоб перегрупуватися і далі продовжити війн проти України.