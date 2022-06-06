Його прооперували, – Мустафа Найєм повідомив, у якому стані зараз його поранений на фронті брат

6 червня 2022 , 04:03
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Мустафа Найєм

Мустафа Найєм повідомив, що його поранений на фронті брат живий. Масі Найєму зробили операцію.

Відповідну інформацію написав Мустафа Наєм вночі проти 6 червня. Наразі брат у медикаментозному сні. 

Зауважте Важке поранення голови та ока: Масі Найєм був у комі, але зараз стабільний

Брата Наєма прооперували

У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання,
– повідомило батькам командування.  

Наєм передав слова лікарів – наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні. 

Маєм служив з квітня 2022 року 
 

Що відомо про поранення Масі Наєма

  • Масі Наєм отримав поранення на передовій. Відомо, що поранили його в голову. Наєма відвезли в лікарню в Дніпрі. 
  • Ввечері 15 червня Мустафа Наєм написав, що його брата важке поранення голови. Він був у комі, проте станом на вечір 5 червня його стан був стабільний. 
  • Також екснардеп розповів, що в брата – тяжке поранення голови та ока. Він був у комі, іноді приходив до тями. Тоді його доправили до обласної лікарні імені Мечнікова та готували до операції.

 

Автор: Діана Квасневська