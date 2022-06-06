Його прооперували, – Мустафа Найєм повідомив, у якому стані зараз його поранений на фронті брат

Мустафа Найєм повідомив, що його поранений на фронті брат живий. Масі Найєму зробили операцію.

Відповідну інформацію написав Мустафа Наєм вночі проти 6 червня. Наразі брат у медикаментозному сні.

Зауважте Важке поранення голови та ока: Масі Найєм був у комі, але зараз стабільний

Брата Наєма прооперували

У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання,

– повідомило батькам командування.

Наєм передав слова лікарів – наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні.

Маєм служив з квітня 2022 року



Що відомо про поранення Масі Наєма