Його прооперували, – Мустафа Найєм повідомив, у якому стані зараз його поранений на фронті брат
6 червня 2022 , 04:03Читать новость на русском
Джерело:Мустафа Найєм
Мустафа Найєм повідомив, що його поранений на фронті брат живий. Масі Найєму зробили операцію.
Відповідну інформацію написав Мустафа Наєм вночі проти 6 червня. Наразі брат у медикаментозному сні.
Зауважте Важке поранення голови та ока: Масі Найєм був у комі, але зараз стабільний
Брата Наєма прооперували
У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання,
– повідомило батькам командування.
Наєм передав слова лікарів – наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні.
Маєм служив з квітня 2022 року
Що відомо про поранення Масі Наєма
- Масі Наєм отримав поранення на передовій. Відомо, що поранили його в голову. Наєма відвезли в лікарню в Дніпрі.
- Ввечері 15 червня Мустафа Наєм написав, що його брата важке поранення голови. Він був у комі, проте станом на вечір 5 червня його стан був стабільний.
- Також екснардеп розповів, що в брата – тяжке поранення голови та ока. Він був у комі, іноді приходив до тями. Тоді його доправили до обласної лікарні імені Мечнікова та готували до операції.