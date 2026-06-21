Його "вибачаюсь" хай залишить для себе, – Зеленський звернувся до Лукашенка

Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За його словами, Білорусь має припинити допомагати Росії та зробити це не на словах.

Про це президент України повідомив в інтерв'ю ТСН.

Дивіться також Росія втягує Білорусь у війну: Зеленський розповів про ретранслятори та постачання бензину

Що сказав Зеленський Лукашенку?

Україна неодноразово зверталась до Білорусі із закликом припинити допомагати Росії. Зокрема, відомо, що на території країни-союзника агресора стоять ретранслятори, які технічно допомагають російським та іранським дронам точніше бити по українських містах.

Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами, його "вибачаюсь", хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що неодноразово передавав Мінську, що його першим кроком деескалації має стати відмова від будь-якої техпідтримки російської армії. На це Зеленський дав Лукашенку тиждень, однак наразі відповіді досі не отримав.

Так, як це передавалось їм неодноразово, ми прийшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме – ми знімемо, що й відбудеться за тиждень. Або вони, або ми,

– сказав український лідер.

Крім цього, Зеленський закликав Білорусь припинити постачання пального для російської армії.

Нагадаємо, що українська розвідка зафіксувала чотири ретранслятори у Гомельській та Брестській областях Білорусі. Обладнання дозволяло росіянам бити по північних регіонах України.

Також Україна знає про співпрацю деяких білоруських підприємств із військово-промисловим комплексом Росії. Тоді президент Зеленський назвав таку підтримку втягуванням Білорусі у війну проти України.