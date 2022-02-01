Не місце у партії, – у "Слузі народу" жорстко відреагували на розслідування про ДТП з Трухіним

У "Слузі народу" прокоментували журналістське розслідування про аварію за участі Олександра Трухіна. Там жорстко висловилися щодо свого колеги.

Відповідну заяву зробив очільник президентської фракції Давид Арахамія. Її ввечері 1 лютого оприлюднила у телеграмі речниця "Слуги народу".

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Нам соромно за Трухіна, – Арахамія

Арахамія наголосив, що у політсилі чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Трухіна. Втім, кадри з нагрудних камер поліцейських говорять більше, ніж нардеп може сказати у своє виправдання.

"Мені та моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували", – додав політик.

Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно,

– підкреслив Арахамія.

Якщо ж Трухін сам не оголосить про вихід президентської політсили, там рішення там все одно ухвалять. Це зроблять одразу ж, коли епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум й провести результативне голосування.

У "Слузі народу" підкреслили, що Трухін повинен співпрацювати зі слідством, аби дати українцям відповіді на питання, які стосуються ДТП та всього того, що відбувалося вже опісля неї.

Гучне розслідування про ДТП з Трухіним

Журналістам "Української правди" вдалося розшукати правоохоронця, який першим прибув на місце масштабної ДТП. Крім цього, ЗМІ показали ексклюзивні кадри з його нагрудної камери.

В УП не знають, чи долучене це відео до матеріалів справи. Там мають намір з'ясувати це у представників Державного бюро розслідувань. Якщо ж ні, журналісти готові його надати.

Судячи з розслідування, "слуга народу" намагався покинути місце аварії. Поліцейські не відпускали, тож він спробував домовитися, згадуючи при цьому очільника МВС.

ДТП сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві, тоді постраждали 6 людей, серед них – Лучано Лучі, керівник комітету Української асоціації футболу.