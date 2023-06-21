"Непотрібні": чоловіка, який наклеїв Useless на машину ООН в Києві, судитимуть
Джерело:Йосип Гусак
Киянин, фотограф Йосип Гусак, який приклеїв на автівки ООН напис Useless (Непотрібні), отримав повістку до суду.
7 червня київський художник та фотограф Йосип Гусак наклеїв напис "неспроможні" на авто ООН після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС. Про те, що його викликають до суду повідомив сам чоловік у твітері.
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Кілька повністю готових для поїздок по бездоріжжю позашляховиків ООН та ВООЗ стоять на одній за парковок Києва... Жодного вандалізму, просто висловлюю позицію,
– писав Йосип у себе в інстаграм.
Що інкримінують киянину
Того ж дня працівники поліції склали на Йосипа протокол за статтею 173-1 КУпАП: "Поширення неправдивих чуток".
Вчора, 20 червня, Йосип отримав повістку до Подільського районного суду. У календарі судових засідань суть справи позначена, як "Дрібне хуліганство", тобто загальна 173 стаття.
Яке ж насправді правопорушення інкримінують Йосипу і хто позивач, зараз з'ясовує його адвокат.
Засідання призначили на 22 вересня. Чоловік зауважив, що суд відбудеться у день його народження.
Більше про реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС
- У день коли Росія влаштувала теракт на Каховській ГЕС, в ООН святкували "день російської мови".
- І лише наступного дня, 7 червня, в ООН відреагували на катастрофу. Втім, підрив Каховської ГЕС назвали "наслідком російського вторгнення до України", не сказавши прямо, що саме Росія спричинила трагедію.
- Організація аргументувала це тим, що "не має доступу до незалежної інформації, щоб перевірити, як катастрофа сталася".