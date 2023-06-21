"Непотрібні": чоловіка, який наклеїв Useless на машину ООН в Києві, судитимуть

Киянин, фотограф Йосип Гусак, який приклеїв на автівки ООН напис Useless (Непотрібні), отримав повістку до суду.

7 червня київський художник та фотограф Йосип Гусак наклеїв напис "неспроможні" на авто ООН після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС. Про те, що його викликають до суду повідомив сам чоловік у твітері.

Дивіться також Прирівнюють жертву до агресора, – омбудсман розніс звіт ООН щодо війни в Україні

Кілька повністю готових для поїздок по бездоріжжю позашляховиків ООН та ВООЗ стоять на одній за парковок Києва... Жодного вандалізму, просто висловлюю позицію,

– писав Йосип у себе в інстаграм.

Що інкримінують киянину

Того ж дня працівники поліції склали на Йосипа протокол за статтею 173-1 КУпАП: "Поширення неправдивих чуток".

Вчора, 20 червня, Йосип отримав повістку до Подільського районного суду. У календарі судових засідань суть справи позначена, як "Дрібне хуліганство", тобто загальна 173 стаття.

Яке ж насправді правопорушення інкримінують Йосипу і хто позивач, зараз з'ясовує його адвокат.

Засідання призначили на 22 вересня. Чоловік зауважив, що суд відбудеться у день його народження.

Більше про реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС