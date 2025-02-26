"Якщо не цілуєшся, маєш 3": випускниця факультету журналістики пригадала Йосипа Лося

На факультеті журналістики ЛНУ розгорівся скандал навколо 87-річного професора Йосипа Лося. Колишні студентки звинуватили його у домаганнях.

Першою про пережите розповіла журналістка NGL.media Катерина Родак. Згодом своїми історіями про Йосипа Лося почали ділитися й інші екстудентки викладача. Серед них – медійниця, співзасновниця Lviv Media Forum Світлана Крижанівська-Блінова, передає 24 Канал.

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Лось знижував оцінки студенткам, які не відповідали йому "взаємністю"

Пані Світлана розказала, що вчилася на заочному. Якось перед заліком Лось намагався поцілувати її просто в коридорі, де було багато людей.

І до мене якось перед заліком на заочному поліз своїми огидними губами Лось цілуватися. Просто в коридорі. Серед купи інших людей. Він професор, йому можна. А заочники, знаєте, переживають за заліки,

– поділилася медійниця.

Дівчина відштовхнула викладача. Але потім, коли вона прийшла на залік, то отримала "трійку". Журналістка каже, що у неї автоматом мала бути "п'ятірка", адже вона відвідувала усі лекції і робила домашні завдання.

"Але не цілуєшся – маєш 3", – підсумувала вона.

За словами Блінової, усі мовчали про те, що коїть професор, бо сприймали це "як витівки пришибленого діда", бо "це було частиною культури журфаку".

Під дописом Світлани Блінової, а також Катерини Родак, багато користувачів висловили слова підтримки. Водночас були й коментарі на кшталт "згадала баба, як дівкою була", "сама винна", "чого мовчала".

Журналістка вирішила пояснити, чому сотні жінок мовчать понад 10 років, перш ніж розповісти про спробу викладача їх поцілувати. Жінка розповіла, що на момент, коли стався інцидент їй було 18 років.

Коли тобі 18, ти вчишся на 1 – 2 курсі, ти боїшся. Втратити можливість вчитися. Нормального ставлення до себе. Боїшся зайвого шуму,

– поділилася вона.

Тоді дівчина почувалася беззахисною перед поважним професором, а також соромилася того, що сталося. Крім того, за її словами, жертва часто знецінює ситуацію, мовляв, що вона і кому буде розповідати, коли професор "лише" намагався її поцілувати, але не зробив цього. Також вплив мало те, що поведінка Лося сприймалася як щось нормалізоване: "Та йой, то ж Лось, він з усіма так. Хі-хі, ха-ха".

Нагадаємо, що поліція розпочала перевірки інформації щодо домагань з боку професора Йосипа Лося.