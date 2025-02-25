Професор ЛНУ, якого звинувачують у домаганнях, назвав своїх ексстуденток "свинями"

Викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Йосип Лось відповів на звинувачення у домаганнях до студенток факультету журналістики. Професор заперечив їх та назавав "провокацією".

Окрім цього, він назвав своїх ексстуденток, які поскаржилися на домагання з його боку, "свинями" та "пацятами". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LVIV.MEDIA.

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Що заявив Лось про ситуацію з домаганням

87-річний професор ЛНУ назвав звинувачення про домагання "провокацією" та заявив, що його колишні студентки, які про це говорять, скоюють "великий гріх". А на аргумент про те, що ці жінки тепер є відомими журналістками та працюють в медіа сказав, що "може й видання хороші, але як люди це свині".

Які домагання, ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей… Я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь,

– запевняє Лось.

Зазначимо, що історія про домагання викладача кафедри зарубіжної преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося набула розголосу 25 лютого, коли його ексстудентка Катерина Родак розповіла про це у своїх соцмережах.

За словами журналістки, у 19-річному віці, коли вона мала скласти залік, викладач закрився з нею у своєму кабінеті, дозволяв собі недоречні зауваження та чіплявся до неї.

Варто зазначити, що після публікації допису Катерини Родак у коментарях під ним з'явилися схожі історії жінок, що стикалися з такою поведінкою Йосипа Лося. Зокрема, ексстудентки факультету журналістики заявили, що викладач дозволяв собі неприйнятні дотики та намагався поцілувати без їхньої згоди.

Окрім цього, інколи він навіть наполягав на "дечому більшому". Одна з колишніх студенток також зазначила, що він чіплявся не лише до неї, а й у свій час до її матері.