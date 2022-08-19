"Її не могло спинити нічого": на фронті загинула військова Юлія Чайка

На війні проти росії загинула військова та відома запорізька активістка Юлія Чайка. Своє життя за Батьківщину жінка віддала вночі на 19 серпня.

Про обставини загибелі Юлії не повідомляють. Відомо, що у неї залишився 8-річний син.

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Юлю не могло зупинити нічого. В принципі нічого. Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи увагу на жодні перепони. Навіть сьогодні її не зупинили – просто дали їй весь Всесвіт. І трохи тиші. Юлія Чайка зі запорізького осередку "ДемСокири" загинула сьогодні вночі на фронті,

– мовиться у повідомленні.

У "Демократичній сокирі" додали, що військову у Запоріжжі знали всі. Вона наче "літала" над містом. У жінки завжди були нові ідеї, над якими вона працювала.

Додамо, що на фейсбук-сторінці Юлія Чайка написала у графі "про себе" про те, що російським окупантам – смерть.

"Була вічним двигуном": як у соцмережах згадують загиблу

"Ти була "вічним двигуном". 24/7 365 днів на рік... Ще одна прекрасна українка, любляча мати, вірна донька своєї Батьківщини, військовослужбовиця, справжній воїн і борець.... загинула. Завжди здається, що вийде дистанціюватись і спокійніше реагувати на загибель знайомих тобі людей. Але це нереально";

"За кожного боляче, але це особливий випадок. Давно були знайомі... Вона була крута. Залишився гарний син... Перемога дається нам дуже дорого. Вона коштує нам найкращих. Сподіваюсь, все це було не дарма";

"З кожним днем своїх стає дедалі менше. Легких хмаринок тобі на небі, яскрава дівчино";

"Я знав її і дуже любив: прекрасну, щиру, чесну, яскраву. Ми зрідка спілкувались, але завжди підтримували одне одного. Обмінювались книгами. І я так і не прочитав ту, яку подарувала мені Юля востаннє. Ми обмінювались досвідом, радились, сперечались, пліткували і точно поважали думку кожного з нас. Юлю, у мене сльози на очах, егоїстичні сльози, бо мені тебе не вистачатиме".

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої Юлії Чайки. Слава Україні! Героям слава!

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