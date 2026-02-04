Підозрілі мільйони: нардепку від "слуг" та її чоловіка, голову облради, судитимуть за декларації

Перед судом постануть народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Діденко та її чоловік – голова Одеської обласної ради Григорій Діденко. Подружжя обвинувачують у внесенні недостовірних даних до декларацій та приховуванні майна на понад 8 мільйонів гривень.

Слідство триває з жовтня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Що відомо про справу?

Імена фігурантів у повідомленні НАБУ не називаються, однак УП з'ясувала, що йдеться саме про подружжя Діденків.

За даними слідства, у щорічних деклараціях за 2021 – 2023 роки вони не відобразили частину майна. Крім того, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов про конфіскацію активів на майже 5 мільйонів гривень, походження яких подружжя не змогло обґрунтувати.

Слідчі встановили, що у 2021 – 2024 роках Юлія та Григорій Діденки здійснили внески на придбання апартаментів і двох автомобілів Audi SQ8 2021 та 2024 років випуску на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.

У жовтні 2025 року подружжю повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. За даними НАБУ, досудове розслідування у справі завершили в грудні, після чого матеріали скерували до суду.

