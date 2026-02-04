Укр Рус
24 Канал Новини України Підозрілі мільйони: нардепку від "слуг" та її чоловіка, голову облради, судитимуть за декларації
4 лютого, 13:59
3

Підозрілі мільйони: нардепку від "слуг" та її чоловіка, голову облради, судитимуть за декларації

Юлія Харченко
Основні тези
  • Нардепка Юлія Діденко та її чоловік Григорій Діденко обвинувачуються у внесенні недостовірних даних до декларацій та приховуванні майна на понад 8 мільйонів гривень.
  • Слідчі виявили, що у 2021 – 2023 роках вони не відобразили частину майна, зокрема апартаменти та автомобілі, на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.

Перед судом постануть народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Діденко та її чоловік – голова Одеської обласної ради Григорій Діденко. Подружжя обвинувачують у внесенні недостовірних даних до декларацій та приховуванні майна на понад 8 мільйонів гривень.

Слідство триває з жовтня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Дивіться також В Антикорупційному центрі пояснили, чому Єрмак так швидко відновив адвокатську діяльність 

Що відомо про справу?

Імена фігурантів у повідомленні НАБУ не називаються, однак УП з'ясувала, що йдеться саме про подружжя Діденків. 

За даними слідства, у щорічних деклараціях за 2021 – 2023 роки вони не відобразили частину майна. Крім того, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов про конфіскацію активів на майже 5 мільйонів гривень, походження яких подружжя не змогло обґрунтувати. 

Слідчі встановили, що у 2021 – 2024 роках Юлія та Григорій Діденки здійснили внески на придбання апартаментів і двох автомобілів Audi SQ8 2021 та 2024 років випуску на загальну суму близько 5 мільйонів гривень. 

У жовтні 2025 року подружжю повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. За даними НАБУ, досудове розслідування у справі завершили в грудні, після чого матеріали скерували до суду.

Що відомо про останні справи НАБУ?

  • Слідчі НАБУ виявили 850 тисяч доларів під час обшуків на митниці. Йдеться, зокрема, про митний пост "Луцьк". Відомо, що нікого зі співробітників митних органів так і не затримали. Про підозру також нікому не повідомляли.

  • Колишнього голову ДПСУ та інших топпосадовців підозрюють у систематичному отриманні хабарів за незаконне переправлення через кордон. Від липня до листопада 2023 року посадовці отримали близько 204 тисяч євро.

  • НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у справі пропозиції хабарів депутатам за "правильне" голосування. Викрито, що виплати депутатам планувались на тривалий час.