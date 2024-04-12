"Язик мій – ворог мій": інспекторка львівської митниці похизувалась образом за 8 тисяч доларів

Головна державна інспекторка відділу складського обліку Львівської митниці Юлія Дрига похизувалася брендованим одягом, вартість якого сягає 8 тисяч доларів.

Дівчина сама розповіла про вартість свого одягу у відео відомого блогера Ніколаса Карми, який запитує у перехожих скільки коштує їх образ. Увагу на це звернув журналіст Тарас Середич.

Дивіться також "Дружина-підприємиця" головного кіберрозвідка СБУ купила квартиру за понад 20 мільйонів, – ЗМІ

Відео з Юлею було опубліковане у TikTok сьогодні, 12 квітня. Щоправда, за кілька годин після публікації його видалили.

Повідок для собачки від Gucci

Юлія Дрига радісно розповіла, що її капелюх від всесвітньо відомого модельєра Руслана Багінського і коштує він 18 тисяч гривень.

"Собачку звати Гучі. Повідець для собачки від Gucci і коштує десь 200 доларів", – каже Юлія у відео.

Дрига показала і сумку від Louis Vuitton за 1500 доларів, і взуттям Hermes за 800 доларів. З аксесуарів у Юлії Дриги годинник Cartier за 5000 доларів.

При цьому інспекторка розповіла, що у неї немає коханої людини, а на запитання, де вона працює та не посоромилась відповісти, що на державній службі.

"Трошки на себе, трошки на державу", – додала вона.

Юлія Дрига показала лук за 8 тисяч доларів: відео

За рік заробила менше, ніж коштує "лук"

Цікаво, що у декларації Юлії Дриги за 2023 рік вона заробила близько 180 тисяч гривень. Працює дівчина на посаді головного державного інспектора відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці. Власне, дані про це є на сайті Львівської митниці.



Станом на сьогодні Юлія Дрига ще працювала у митній службі / Скриншот 24 Каналу

Згодом стало відомо, що Юлію Дригу звільнили з посади сьогодні, 12 квітня. За годину після публікації відеоролика, жінка залишилась без роботи. У мережі уже іронічно жартують, що Ніколас Карма звільняє людей.

Сама ж Дрига завила, що на митниці вона працює з серпня 2023-го року і не встигла ще адаптуватися до роботи. А щодо Cartier каже, що це копія, а сумка Louis Vuitton – стара колекція.