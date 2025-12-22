Свириденко відповіла, коли буде призначено нового міністра енергетики
- Юлія Свириденко висловила сподівання, що нового міністра енергетики буде призначено найближчими тижнями.
- Призначення буде спільним рішенням Кабінету Міністрів та парламентського корпусу, які обговорять кандидатів на цю посаду.
Юлія Свириденко висловилася щодо призначення нового міністра енергетики. Прем'єр-міністерка України висловила сподівання, що це вдасться зробити найближчими тижнями.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Юлії Свириденко під час зустрічі з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, які цитує "РБК-Україна".
Що сказала Свириденко про призначення нового міністра енергетики?
Юлія Свириденко зазначила, що сама б хотіла, щоб новий очільник Міненерго був призначений. Тому що поки що за енергетику доводиться відповідати безпосередньо Кабінету Міністрів.
Але у нас була домовленість і розмова разом з парламентським корпусом стосовно того, що це буде спільне рішення, буде обговорення найбільшої фракції, які дадуть нам кандидатів. І ми разом з Кабінетом Міністрів обговоримо цих кандидатів,
– сказала прем'єрка.
Вона також висловила сподівання, що найближчими тижнями міністри енергетики та юстиції будуть призначені.
"Тому, що це надзвичайно важливо, мати міністра енергетики в опалювальний сезон. Я думаю, що ви це розумієте", – резюмувала Свириденко.
Чому звільнили попередню міністерку енергетики?
На тлі скандалу із "Міндічгейтом" з корупцією щодо енергетики Володимир Зеленський закликав міністерку енергетики Світлану Гринчук написати заяву про відставку з посади. Зрештою вона подала свою заяву голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, хоча зазначила, що закону не порушувала.
Уже 19 листопада Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук з посади міністерки енергетики. Відповідне рішення підтримали 315 депутатів.
Того ж дня уряд призначив виконувачем обов'язків міністра енергетики Артема Некрасова. З 1 серпня 2025 року він є першим заступником міністра енергетики.