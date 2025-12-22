Свириденко відповіла, коли буде призначено нового міністра енергетики

Юлія Свириденко висловилася щодо призначення нового міністра енергетики. Прем'єр-міністерка України висловила сподівання, що це вдасться зробити найближчими тижнями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Юлії Свириденко під час зустрічі з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, які цитує "РБК-Україна".

Що сказала Свириденко про призначення нового міністра енергетики?

Юлія Свириденко зазначила, що сама б хотіла, щоб новий очільник Міненерго був призначений. Тому що поки що за енергетику доводиться відповідати безпосередньо Кабінету Міністрів.

Але у нас була домовленість і розмова разом з парламентським корпусом стосовно того, що це буде спільне рішення, буде обговорення найбільшої фракції, які дадуть нам кандидатів. І ми разом з Кабінетом Міністрів обговоримо цих кандидатів,

– сказала прем'єрка.

Вона також висловила сподівання, що найближчими тижнями міністри енергетики та юстиції будуть призначені.

"Тому, що це надзвичайно важливо, мати міністра енергетики в опалювальний сезон. Я думаю, що ви це розумієте", – резюмувала Свириденко.

Чому звільнили попередню міністерку енергетики?