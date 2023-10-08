Тепер не потрібні милиці: легендарну парамедикиню "Тайру" прооперували

Українську парамедикиню Юлію Паєвську прооперували в Німеччині. Вона перенесла успішну операцію на хребті.

Її провели відразу після проведення Invictus Games (Ігор Нескорених). Нині парамедикиня вже повернулася у Київ.

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Після операції відразу на форум

Парамедикиня "Тайра" розповіла, що їй довелося затриматися у Німеччині, оскільки їй робили операцію на хребті. За її словами, все пройшло успішно й милиці більше потрібні. Втім, певний час існують певні обмеження.

Все пройшло успішно і тепер мені точно не потрібні милиці. Хоча, ще три місяці існують достатньо жорсткі обмеження в рухах і способі життя. На реабілітацію часу як завжди немає, і в Київ я добралась через "Варшавський Безпековий форум",

– поділилася парамедикиня.

Юлія Паєвська повідомила, що на форумі особливу увагу дипломатів та посадовців привертала до ситуації з полоненими. Повернення бранців з російського полону – одне з найважливіших питань. Зокрема, "Тайра" акцентувала на поверненні медиків.

"Тайра" виборола срібло на Іграх Нескорених

Юлія "Тайра" Паєвська здобула срібло на Іграх Нескорених-2023, які проходили в Дюссельдорфі. Вона посіла друге місце в запливі на 50-метровій дистанції у вільному стилі серед жінок у категорії ISD.

Українську Героїню нагородили особисто принц Гаррі разом з Меган Маркл. До слова, принц Гарі на Іграх Нескорених-2023 приділив особливу увагу українській команді. Він також заявив, що захоплюється "Тайрою".

"Хочу скористатися можливістю відзначити збірну України й, зокрема, одну особливу людину – "Тайру". Думаю, я ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини, ніж ви. Ви втілюєте справжній дух України та Нескорених", – казав Гаррі.

До слова, Юлія "Тайра" Паєвська мала брати участь в Іграх Нескорених ще у 2022 році. Проте парамедикиня потрапила у російський полон. Долучитися до змагань вона змогла лише цього року.