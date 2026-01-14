Укр Рус
14 січня, 15:36
На скільки років може сісти Юлія Тимошенка, підозрювана у підкупі депутатів

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Юлію Тимошенко підозрюють у підкупі депутатів.
  • Їй загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Юлії Тимошенко вручили підозру у підкупі народних депутатів. Сама глава фракції "Батьківщина" відкидає будь-які звинувачення у хабарництві.

Якщо провину нардепки доведуть, їй загрожує реальний тюремний строк, передає 24 Канал.

Яке покарання може "світити" Тимошенко?

На сьогодні Юлії Тимошенко інкриміновано вчинення злочину передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію неправомірної вигоди службовим особам. За таке можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна або без неї. 

Зауважимо, що вранці 14 січня Тимошенко отримала підозру. За даними слідства, вона домовлялася з окремими депутатами про постійну співпрацю за гроші. Це мали бути не разові хабарі, а система регулярних виплат наперед на тривалий час. В обмін депутати повинні були голосувати так, як їм вкажуть, або утримуватися чи не брати участі в голосуванні, якщо цього вимагали.