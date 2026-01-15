Сплатити заставу не вийде: рахунки Тимошенко – заблоковані
- Юлія Тимошенко повідомила, що її рахунки заблоковані.
- Вона вважає це спробою тиску.
Очільниця фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко планувала сплатити заставу в нібито "відверто замовній політичній справі". Втім, зробити цього їй не вдасться, адже рахунки нардепки заблоковані.
Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці. Подробиці передає 24 Канал.
Що відомо про блокування рахунків Тимошенко?
Надвечір 15 січня Юлія Тимошенко стикнулася з проблемою блокування рахунків. За її словами, вона планувала сплатити заставу із грошей, нібито отриманих як компенсація "за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Однак рахунки заблокували ще до рішення суду у її справі.
Варто зазначити, що САП просив суд обрати для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень.
Нардепка також поскаржилася на "антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв". Вона зухвало заявила, що такі рішення її в жодному разі не зупинять.
Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся,
– висловилася Юлія Тимошенко.
Окрім того, у своєму дописі вона не забула згадати й Віктора Януковича, а також проілюструвала висловлене оригінальною картинкою.
Тимошенко заявила про блокування своїх рахунків / Скриншот з її сторінки
Що відомо про справу Тимошенко?
14 січня 2026 року антикорупційні органи вручили голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко підозру за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинену в особливо великому розмірі. За це їй загрожує ув'язнення терміном до 10 років.
За версією слідства, Тимошенко організувала схему системного підкупу народних депутатів: їм пропонували регулярні грошові виплати в обмін на лояльне голосування у Верховній Раді за певними законопроєктами. НАБУ оприлюднило аудіозаписи, на яких, за даними слідства, обговорюються конкретні "тарифи" за голосування.
Сама Тимошенко всі звинувачення категорично відкидає. Вона заявила, що опубліковані плівки до неї не мають жодного стосунку, назвала справу політичним тиском і пообіцяла довести свою невинуватість у суді.