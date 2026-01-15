Укр Рус
15 січня, 21:28
Сплатити заставу не вийде: рахунки Тимошенко – заблоковані

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Юлія Тимошенко повідомила, що її рахунки заблоковані.
  • Вона вважає це спробою тиску.

Очільниця фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко планувала сплатити заставу в нібито "відверто замовній політичній справі". Втім, зробити цього їй не вдасться, адже рахунки нардепки заблоковані.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці. Подробиці передає 24 Канал.

До теми "Плівки Тимошенко": все про скандальну справу торгівлі голосами у Раді

Що відомо про блокування рахунків Тимошенко?

Надвечір 15 січня Юлія Тимошенко стикнулася з проблемою блокування рахунків. За її словами, вона планувала сплатити заставу із грошей, нібито отриманих як компенсація "за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Однак рахунки заблокували ще до рішення суду у її справі.

Варто зазначити, що САП просив суд обрати для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень.

Нардепка також поскаржилася на "антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв". Вона зухвало заявила, що такі рішення її в жодному разі не зупинять.

Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся,
– висловилася Юлія Тимошенко.

Окрім того, у своєму дописі вона не забула згадати й Віктора Януковича, а також проілюструвала висловлене оригінальною картинкою.

Тимошенко заявила про блокування своїх рахунків / Скриншот з її сторінки

Що відомо про справу Тимошенко?

  • 14 січня 2026 року антикорупційні органи вручили голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко підозру за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинену в особливо великому розмірі. За це їй загрожує ув'язнення терміном до 10 років.

  • За версією слідства, Тимошенко організувала схему системного підкупу народних депутатів: їм пропонували регулярні грошові виплати в обмін на лояльне голосування у Верховній Раді за певними законопроєктами. НАБУ оприлюднило аудіозаписи, на яких, за даними слідства, обговорюються конкретні "тарифи" за голосування.

  • Сама Тимошенко всі звинувачення категорично відкидає. Вона заявила, що опубліковані плівки до неї не мають жодного стосунку, назвала справу політичним тиском і пообіцяла довести свою невинуватість у суді.