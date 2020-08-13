Юрист адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту
13 серпня юрист адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка Артем Проскалович звільнився з посади на знак протесту.
Чиновник працював заступником начальника юридичного управління Адміністрації президента. Фото заяви він опублікував на своїй сторінці в інстаграм.
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"Більше не вважаю можливим бути юристом на державній службі", – прокоментував своє рішення Проскалович.
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких з величезним відривом перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко. Він набрав 80% голосів, його головна опонентка Світлана Тихановська – 10%. Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації по всій країні, епіцентр подій був зосереджений у Мінську.
- Мирні протести перетворились на сутички із силовиками. Правоохоронці затримували людей, застосовуючи проти них грубу силу та зброю. В результаті майже 7 тисяч людей затримали, серед них 4 українців. Двоє протестувальників загинули, сотні – поранені.
- 11 серпня у Білорусі оголосили всенародний страйкю Великі підприємства влаштували саботаж роботи, вимагаючи, аби влада припинила насильство проти громадян, відпустила політв'язнів та провела чесні вибори.
- Світлана Тихановська під тиском чинної влади Білорусі змушена була виїхати до Литви.
- Страйки і протести продовжуються й досі.
Заява на звільнення чиновника / Фото з інстаграму Артема Проскаловича