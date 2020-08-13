13 серпня юрист адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка Артем Проскалович звільнився з посади на знак протесту.

Чиновник працював заступником начальника юридичного управління Адміністрації президента. Фото заяви він опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

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"Більше не вважаю можливим бути юристом на державній службі", – прокоментував своє рішення Проскалович.

Протести в Білорусі: що треба знати

9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких з величезним відривом перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко. Він набрав 80% голосів, його головна опонентка Світлана Тихановська – 10%. Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації по всій країні, епіцентр подій був зосереджений у Мінську.

Мирні протести перетворились на сутички із силовиками. Правоохоронці затримували людей, застосовуючи проти них грубу силу та зброю. В результаті майже 7 тисяч людей затримали, серед них 4 українців. Двоє протестувальників загинули, сотні – поранені.

11 серпня у Білорусі оголосили всенародний страйкю Великі підприємства влаштували саботаж роботи, вимагаючи, аби влада припинила насильство проти громадян, відпустила політв'язнів та провела чесні вибори.

Світлана Тихановська під тиском чинної влади Білорусі змушена була виїхати до Литви.

Страйки і протести продовжуються й досі.



Заява на звільнення чиновника / Фото з інстаграму Артема Проскаловича