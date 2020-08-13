13 августа юрист администрации президента Беларуси Александра Лукашенко Артем Проскалович уволился с должности в знак протеста.

Чиновник работал заместителем начальника юридического управления Администрации президента. Фото заявления он опубликовал на своей странице в Инстаграм.

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"Больше не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – прокомментировал свое решение Проскалович.

Протесты в Беларуси: что надо знать

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых с огромным отрывом победу якобы одержал Александр Лукашенко. Он набрал 80% голосов, его главная оппонентка Светлана Тихановская – 10%. Недовольные избиратели вышли на мирные демонстрации по всей стране, эпицентр событий был сосредоточен в Минске.

Мирные протесты превратились в столкновения с силовиками. Правоохранители задерживали людей, применяя против них грубую силу и оружие. В результате почти 7 тысяч человек задержали, среди них 4 украинцев. Двое протестующих погибли, сотни – ранены.

11 августа в Беларуси объявили всенародную забастовку крупные предприятия устроили саботаж работы, требуя, чтобы власть прекратила насилие против граждан, отпустила политзаключенных и провела честные выборы.

Светлана Тихановская под давлением действующих властей Беларуси вынуждена была уехать в Литву.

Забастовки и протесты продолжаются до сих пор.



Заявление на увольнение чиновника / Фото из инстаграма Артема Проскаловича