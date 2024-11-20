Міноборони не перевіряє якість мінометних мін, які "Укроборонпром" постачає на фронт, – Бутусов

Українські захисники на фронті змушені й надалі використовувати браковані мінометні міни виробництва "Укроборонпрому".

Нове відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. За даними Цензор Нет, це вже другий випадок за останній місяць, коли українські захисники скаржаться, що боєприпаси від цього виробника – низької якості, повідомляє 24 Канал.

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Журналіст зазначає, що після розголосу з військового підрозділу частину мін забрали на склад для розслідування, в чому причина неспрацювання. Але, поки триває розслідування, інші підрозділи змушені використовувати браковані мини від "Укроборонпрому", які не спрацьовують.

Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилася. І ці міни потрібно негайно забрати. Потрібно не просто забрати, потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто і як відповідає за якість,

– зазначає Бутусов.

Бутусов показав кадри з бракованими мінами: дивіться відео

Варто зазначити, що проблема не лише в "Укроборонпромі". До цього часу немає реакції й від Міністерства оборони України, яке, не з'ясувавши причини, чому підприємство українського ОПК випускає неякісну продукцію, продовжує контрактувати міни на мільярди гривень, не перевіряє якість продукції, продовжує приймати та постачати на фронт браковані міни. І ця проблема системна і, судячи з усього, доволі масштабна.

"Хто відповідає за військову прийомку з військових керівників. Чому такі міни без перевірки якості передали у військові підрозділи, і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", – констатує Бутусов.