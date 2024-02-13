Юрій Голик показав новий ударний дрон STING-3 Mad Max

Українські інженери сконструювали нову модель ударного дрона військового призначення STING-3 Mad Max. Безпілотник вже успішно протестували на тилових полігонах, тож тепер він готовий до польотів безпосередньо на фронті.

Про це на своїй сторінці розповів підприємець та волонтер Юрій Голик, який разом з партнерами і зібрав команду конструкторів цього та низки інших БПЛА.

Першими STING-3 на фронті використають військові 13 бригади НГУ "Хартія". Бойове навантаження дрона складає 3 кілограми, а дальність зв'язку для керування "пташкою" – цілих 50 кілометрів. На цей час вона навіть перевищує дальність польоту коптера. Як зазначив підприємець, безпілотник оснащений надзвичайно захищеною системою радіокерування. Вона забезпечує найкращу з можливих радіолінію, а телеметрія убезпечена від перешкод. Тут використана технологія ППРЧ – псевдовипадкове перелаштування робочої частоти, що робить STING-3 більш захищеним від російських засобів РЕБ.



Дрони STING-3 першими використають військові 13 бригади НГУ "Хартія" / Фото Юрія Голика



Дрони STING-3 першими використають військові 13 бригади НГУ "Хартія" / Фото Юрія Голика

Тестовий зразок. Ми працювали над ним кілька місяців. Не все виходило одразу. Але тепер апарат готовий. Тримаю кулаки, щоб він показав на фронті все, на що здатний, і завдав окупантам максимальної шкоди,

– зазначив Юрій Голик.

Попередню версію дрона STING-2 відправили на перевірку в бойових умовах ще в грудні. До того, за стандартною для розробників процедурою, модель перевірили у тилу – вона підтвердила і свої льотні характеристики, і вправність "роботи" з вантажем.