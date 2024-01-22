Українські пілоти вже літають на винищувачах F-16 разом з інструкторами, — Ігнат

Юрій Ігнат повідомив, що станом на січень 2024 українські пілоти вже літають на F-16. Наразі наші герої роблять це у супроводі інструкторів.

Деталі речник Повітряних сил ЗСУ розповів в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. За словами Ігната, міжнародні партнери дуже-дуже конфіденційно навчають українських льотчиків. Інформацію особливо не оприлюднюють.

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Є чіткий план дій у рамках нашої авіаційної коаліції, до якої навіть долучилися держави, що навіть не мають на озброєнні F-16. Але все ж готують авіаційних фахівців, не лише пілотів, але й інших. Процес іде, пілоти вже літають у небі з інструкторами,

– наголосив Ігнат.

Він зауважив, що потрібно налітати потрібну кількість годин. Водночас варто зважати на низку факторів. Зокрема, погоду, вихідні, різдвяні канікули. Однак наразі всі повернулися до роботи. Героїв продовжують навчати у повітряному просторі. Зокрема, мовиться про тренування на території Данії та США. Окрім того, Ігнат закликав не забувати про Велику Британію.

Коли будуть перші перемоги F-16 в небі в Україні

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що сподівається на перші перемоги F-16 в українському небі вже упродовж 2024 року. Глава МЗС наголосив: все йде за планом, активна підготовка триває. Всі країни світу, які взяли на себе зобов'язання, дотримуються їх. Однак варто зважати на максимальну складність процесу. За словами Кулеби, тут змінюється навіть концепція управління повітряним боєм.