"Робимо роботу за Скабєєву": Повітряні сили розкритикували заголовки про "не збиті ракети"

Повітряні сили звернулися до українських засобів масової інформації та телеграм-каналів із проханням утриматися від публікації гучних песимістичних заголовків щодо ефективності роботи протиповітряної оборони. Військові наголошують, що акцентування уваги на "незбитих ракетах" під час масованих атак лише підігрує російській пропаганді та негативно впливає на моральний стан суспільства.

Про це сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в етері національного маратону.

Що сказав Ігнат стосовно заголовків про "незбиті ракети"?

Юрій Ігнат звернув увагу на інформаційний фон, який супроводжував останні російські удари, зокрема по території Одещини. За словами полковника, виникла величезна кількість публікацій, які фокусувалися винятково на неможливості перехоплення балістичних цілей.

"Тому дуже хотів би звернутися, користуючись ефіром, до українських медіа, до телеграм-каналів. Я це роблю не часто, але вкотре. Забиваєте в гуглі "Повітряні сили", – бачимо "не збито жодної ракети". Ну, власне, тисячі посилань", – зазначив офіцер.

Представник Повітряних сил пояснив, що подібне нагнітання ситуації жодним чином не полегшує становище українців, натомість ворог активно використовує такі повідомлення у своїх цілях. Російські пропагандисти просто цитують та передруковують українські ресурси.

От подивіться, в них не збито жодної ракети. Ну, ми робимо всю роботу за Скабєєву, за Соловйова і так далі. Тому я просив би ще раз, від того легше нікому не стане, що ми про це напишемо,

– підкреслив речник.

Ігнат зауважив, що спосіб подачі новин має критичне значення для внутрішньої аудиторії та загального сприйняття подій в Україні, тому підігрувати росіянам неприпустимо. Водночас він визнав наявність об'єктивних труднощів: держава проводить колосальну роботу та очікує на постачання від західних партнерів, проте наразі проблема нестачі антибалістичного озброєння залишається актуальною.

На які об'єкти зараз націлюється ворог під час атак?

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил також пояснив, що наразі російські війська зосередили свої удари на портовій інфраструктурі та логістичних шляхах, намагаючись вдарити по економічних важелях України. Для цього агресор застосовує широкий арсенал засобів повітряного нападу, серед яких балістичні ракети, крилаті та авіаційні ракети, а також ударні безпілотники, включно з реактивними.

Ігнат підкреслив, що Сили протиповітряної оборони протистоять цим загрозам, демонструючи максимальну ефективність у знищенні дронів-камікадзе типу "Шахед", показник збиття яких сягає 95%. Проте перехоплювати ракети, що летять по балістичній траєкторії, наразі неможливо через відсутність достатньої кількості систем Patriot, які є єдиним комплексом, здатним знищувати такі цілі.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що Росія може суттєво збільшити масштаб одночасного застосування балістичних ракет проти України. Зараз російські військові здатні здійснити залп із 77 таких ракет, однак планують довести його до 200.