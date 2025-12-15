Близько 10 років у ЗСУ: на війні загинув військовий і фотограф Юрій Костишин
- На щиті повертається Юрій Костишин, відомий як Кіт Характерник.
- Його фотографії експонувалися в Україні та за кордоном, також використовувалися в різних артбуках, поетичних збірках і музичних релізах.
Творчий світ України сколихнула сумна новина. На фронті російсько-української війни загинув фотограф, митець і військовослужбовець з Тернопільщини Юрій Костишин. Він відомий під псевдо Кіт Характерник.
Захиснику України тепер назавжди 48 років. Трагічну звістку повідомили на сторінці PEN Ukraine, а також в проєкті "Недописані", передає 24 Канал.
До теми "Мрія всього його життя – донька": історія загиблого командира групи, який сам врятував не одного військового
Ким був полеглий воїн за життя?
У 2015 році тернополянин добровільно вступив до Збройних сил України, служив у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".
Після початку повномасштабного російського вторгнення воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади, брав участь у боях за Київ, Житомирщину, Донеччину та Запоріжжя.
Як зазначає ПЕН, під час служби Костишин почав фотографувати природу та побратимів на фронті. З 2023 року його світлини експонуються в Україні та за кордоном, зокрема у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі.
Загиблий Юрій Костишин: дивіться фото з його сторінки в Facebook
До того ж світлини авторства Кота Характерника увійшли до артбуку Інни Гончар "#4.5.0.", збірки віршів Валерія Пузіка "Три медалі в шухляді", поетичної книги вже загиблого військового Назара Мялікгулиєва "Критик до народу або вірші мого дитинства".
Його фотографії також використувалися на обкладинці музичного релізу гурту "Забавка і Дмитрик" – Руїна" на слова Василя Труш-Коваля.
У 2022 році тексти Юрія публікувалися у благодійному книжковому проєкті Мартина Якуба "Йбн блд рсн", а у 2023 – в антології військових письменників "Голоси".
Кіт Характерник також долучався до аудіозбірки "Незламні", де захисники читають українську поезію. Зокрема Юрій декламував вірш Юрія Руфа "Чорним по білому".
Зараз у "Видавництві 333" триває передпродаж артбуку Юрія Костишина "Абидобраніч. Книга світлин та емоцій" – збірки фотографій і текстів воєнного часу, створених на фронті. Ця робота стала його письменницьким дебютом.
Власним горем втрати поділилася й Тамара Горіха Зерня, зауваживши, що Юрій чудово розумів, що відбувається у країні, бачив усі недоліки, але стійко і чесно робив свою роботу.
Воїн, захисник, він був надзвичайно підтримуючим і у реальному житті, і у віртуальному. Завжди знаходив час підбадьорити коментарем, щось хороше сказати, щедро показував на своїй сторінці тексти інших авторів,
– написала вона.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!
Кого ще з митців втратила Україна на війні?
Повномасштабна війна змусила багатьох відомих діячів культури й кіно залишити професійні сцени та знімальні майданчики й стати до лав Збройних Сил України. Частина з них віддала за свободу країни найвищу ціну. Серед акторів, які загинули, захищаючи Україну, – Юрій Феліпенко, Олексій Хільський, Максим Неліпа, Ярослав Гаркавко, Богдан Колесник та інші.
Серед полеглих захисників і 45-річний Василь Хомко, який загинув у бою з російськими військами та повернувся з фронту на щиті. До війни він працював режисером тревел-проєкту "Орел і решка".
Також на передовій російсько-української війни загинув звукорежисер Едуард Павлов, який, як і багато інших митців, став до зброї, аби захистити свою державу.