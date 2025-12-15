Близько 10 років у ЗСУ: на війні загинув військовий і фотограф Юрій Костишин

Творчий світ України сколихнула сумна новина. На фронті російсько-української війни загинув фотограф, митець і військовослужбовець з Тернопільщини Юрій Костишин. Він відомий під псевдо Кіт Характерник.

Захиснику України тепер назавжди 48 років. Трагічну звістку повідомили на сторінці PEN Ukraine, а також в проєкті "Недописані", передає 24 Канал.

Ким був полеглий воїн за життя?

У 2015 році тернополянин добровільно вступив до Збройних сил України, служив у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Після початку повномасштабного російського вторгнення воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади, брав участь у боях за Київ, Житомирщину, Донеччину та Запоріжжя.

Як зазначає ПЕН, під час служби Костишин почав фотографувати природу та побратимів на фронті. З 2023 року його світлини експонуються в Україні та за кордоном, зокрема у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі.

Загиблий Юрій Костишин: дивіться фото з його сторінки в Facebook

До того ж світлини авторства Кота Характерника увійшли до артбуку Інни Гончар "#4.5.0.", збірки віршів Валерія Пузіка "Три медалі в шухляді", поетичної книги вже загиблого військового Назара Мялікгулиєва "Критик до народу або вірші мого дитинства".

Його фотографії також використувалися на обкладинці музичного релізу гурту "Забавка і Дмитрик" – Руїна" на слова Василя Труш-Коваля.

У 2022 році тексти Юрія публікувалися у благодійному книжковому проєкті Мартина Якуба "Йбн блд рсн", а у 2023 – в антології військових письменників "Голоси".

Кіт Характерник також долучався до аудіозбірки "Незламні", де захисники читають українську поезію. Зокрема Юрій декламував вірш Юрія Руфа "Чорним по білому".

Зараз у "Видавництві 333" триває передпродаж артбуку Юрія Костишина "Абидобраніч. Книга світлин та емоцій" – збірки фотографій і текстів воєнного часу, створених на фронті. Ця робота стала його письменницьким дебютом.

Власним горем втрати поділилася й Тамара Горіха Зерня, зауваживши, що Юрій чудово розумів, що відбувається у країні, бачив усі недоліки, але стійко і чесно робив свою роботу.

Воїн, захисник, він був надзвичайно підтримуючим і у реальному житті, і у віртуальному. Завжди знаходив час підбадьорити коментарем, щось хороше сказати, щедро показував на своїй сторінці тексти інших авторів,

– написала вона. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!

