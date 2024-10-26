Боронив Київ та Авдіївку: Львів прощається з військовим Юрієм Ломовим

На війні загинув львів'янин Юрій Ломов.У суботу, 26 жовтня, у Львові відбудеться прощання з захисником.

Повідомляється, що захисник загинув 16 жовтня. На момент смерті йому було 38 років.

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Загибель воїна Юрія Ломового

Так, Юрій Ломов навчався у школі №63, згодом вступив до професійного училища №20, а вищу освіту здобув в Українській академії друкарства. Службу проходив при Генштабі. Після завершення служби займався ремонтом колекційних годинників.

Депутат Ігор Зінкевич зазначив, що Юрій з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну від загарбників.

Брав участь в обороні Києва, згодом вступив до складу 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка та боровся з окупантами в районі Авдіївки. Впродовж останнього періоду виконував бойові завдання із захисту суверенітету та незалежності держави у лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ВМС ЗСУ,

– вказав він.

Чин похорону військового відбудеться об 11:00 у Гарнізонному храмі. Вже приблизно об 11:30 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Юрія Ломова на Личаківському кладовищі у Львові.

Юрій Ломовий загинув на війні / фото Ігоря Зінкевича