Поліг в бою за незалежність: на фронті загинув Юрій Матенчук

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув Юрій Матенчук. Герой поліг у бою 10 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.

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На фронті загинув Юрій Матенчук

Під час виконання бойового завдання загинув захисник з Київщини, старший солдат 1995 року народження Юрій Матенчук. Останній свій стрілецький бій воїн провів 10 лютого поблизу населеного пункту Нова Сорочина Суджанського району Курської області.

Відомо, що Юрій Матенчук служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин.

Наш воїн був вірними військовій Присязі на вірність Українському народу, мужньо виконав військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Схилимо голови у скорботі…

– наголосили у громаді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла та вічна пам'ять!

Юрій Матенчук загинув на війні / Фото Білоцерківської громади

Провели захисника в останню путь на рідній Київщині 18 лютого.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на війні загинуло 46 тисяч українських захисників. Крім того, ще близько 380 тисяч військових – отримали поранення.