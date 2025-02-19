Поліг в бою за незалежність: на фронті загинув Юрій Матенчук
- Юрій Матенчук, старший солдат з Київщини, загинув 10 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Нової Сорочини, Курської області.
- Він служив у гранатометному відділенні десантно-штурмового батальйону.
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув Юрій Матенчук. Герой поліг у бою 10 лютого.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.
Важливо Ціна пам'яті: скільки Україна витрачає на поховання воїнів та як їх вшановує – аналіз
На фронті загинув Юрій Матенчук
Під час виконання бойового завдання загинув захисник з Київщини, старший солдат 1995 року народження Юрій Матенчук. Останній свій стрілецький бій воїн провів 10 лютого поблизу населеного пункту Нова Сорочина Суджанського району Курської області.
Відомо, що Юрій Матенчук служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин.
Наш воїн був вірними військовій Присязі на вірність Українському народу, мужньо виконав військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Схилимо голови у скорботі…
– наголосили у громаді.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла та вічна пам'ять!
Провели захисника в останню путь на рідній Київщині 18 лютого.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на війні загинуло 46 тисяч українських захисників. Крім того, ще близько 380 тисяч військових – отримали поранення.