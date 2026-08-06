У важких боях на Харківщині загинув захисник Юрій Пушкар

Війна продовжує забирати життя найвідданіших патріотів нашої держави. Чергова трагічна звістка з фронту принесла невимовний біль у ще одну українську родину.

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець із Тернопільської області Юрій Пушкар. Про це повідомили в Бучацькій міській раді.

Солдат народився 12 червня 1987 року та жив у селі Переволока. У Збройних силах України він служив техніком-водієм групи зв'язку відділення управління мінометної застави.

Свій останній бій боєць прийняв 31 липня 2026 року поблизу населеного пункту Сердобине. Земляки згадують його як мужню людину, яка до останнього залишалася вірною присязі та Україні.

Щиро співчуваємо рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Юрія. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату, а світла пам'ять про Героя назавжди залишиться у серцях вдячних українців,

– зазначили у міськраді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юрія Пушкаря. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

У середу, 5 серпня, був вбитий керівник волонтерської пошукової групи "Плацдарм". Він займався ексгумацією та поверненням додому тіл загиблих воїнів понад 25 років.

У Вознесенську 3 серпня проведуть в останню путь українського військового Олександра Нагайцева, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Артем Коломієць родом із Лисичанська Луганської області. Захисник служив у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.