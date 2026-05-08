Воював ще з 2022 і захищав Україну до останнього: під час штурму загинув боєць із Харківщини

На фронті російсько-української війни поклав своє життя захисник з Харківщини Юрій Тимошенко. Молодший сержант до останнього був вірний присязі, однак його життя обірвалося 27 квітня.

Трагічну звістку повідомили в Коломацькій територіальній громаді.

Читайте також Вважався зниклим безвісти: на війні загинув Василь Жук

Що відомо про життя воїна та його загибель?

Юрій Тимошенко народився 1 березня 1976 року й проживав у селі Різуненкове. Його призвали на службу до третього відділу Богодухівського РТЦК та СП 24 травня 2022 року.

Захищачи Україну й виконуючи свій військовий обов'язок Юрій Тимошенко поліг поблизу населеного пункту Тернова на Харківщині. Боєць був смертельно поранений під час штурмових дій росіян.

У Коломацькій громаді також підкреслили, що світла пам'ять про військового завжди житиме в серцях тих, хто його знав, поважав і любив.



Юрій Тимошенко загинув на війні / Фото зі сторінки Коломацької громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна слава Герою!

Яка зараз ситуація на Харківщині, де воював Юрій Тимошенко?

Російська армія намагається сформувати одразу кілька так званих "буферних зон" уздовж лінії фронту, зокрема на території Харківської області, де окупанти дедалі частіше застосовують змінену тактику ведення бою.

Тим часом нещодавно українські прикордонники на Харківщині ліквідували позицію запуску російських дронів "Молнія", а також знищили укриття противника і склад із боєприпасами.

Остання активність окупантів на передовій може свідчити про підготовку до нової хвилі наступу. Водночас у Силах оборони наголошують, що плани ворога відомі українським військовим. За словами офіцера бригади НГУ "Рубіж" Володимира Черняка, наразі погодні умови стримують росіян від масштабних штурмових дій, однак підготовка до активізації бойових операцій триває.

Чиї ще життя обірвалися на війні?

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув правоохоронець із Сумської області Михайло Шовкопляс. Він служив у званні старшого сержанта поліції. У полеглого залишилися дружина та двоє дітей.

2 травня 2026 року минули чеверті роковини з дня загибелі підполковника Нацгвардії Сергія Кандиби з позивним "Шах", який брав участь в обороні "Азовсталі" у Маріуполі. Навесні 2022 року він до останнього допомагав побратимам і навіть уночі діставався заводу вплав у повному спорядженні. Саме під час тих подій російські війська забрали його життя.

Дружина військового Ольга ще два роки сподівалася, що чоловік перебуває у полоні, та лише згодом дізналася правду про його загибель. У межах проєкту "Життя після втрати" вона поділилася з 24 Каналом історією чоловіка та власним шляхом пошуку відповідей.

Крім того, війна забрала життя українських захисників Володимира Забродоцького та Андрія Васюри. Володимир поліг 19 грудня 2022 року поблизу Бахмута, а Андрій загинув 25 липня 2024 року неподалік Новоселівки Першої.

Ще однією жертвою російської агресії стала військовослужбовиця із Сумщини Аліна Грузіна. Вона проходила службу у складі ЗСУ у військовій частині А7045 та загинула на Донеччині внаслідок удару ворожого безпілотника під час бойових дій у районі Слов'янська.